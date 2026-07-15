Pre-registratie Ratchet & Clank: Ranger Rumble nu geopend

Multiplayer-heroshooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble maakt zich gereed voor lancering. De mobiele free-to-playgame speelt zich af in het bekende universum, maar kent een totaal eigen setting en gameplay.

De Ratchet & Clank-franchise is spoedig een game rijker. Het is echter niet de game waar je op zat te hopen. De mobiele game Ratchet & Clank: Ranger Rumble kent namelijk een typische free-to-play-vibe waarin we dingen moeten ontgrendelen terwijl we in diverse modi dienen te grinden.

Op zowel iOS als Android is het vanaf nu mogelijk om je te preregistreren voor de game, die op 5 oktober 2026 verschijnt. Een preregistratie, of pre-order, plaatsen helpt andere spelers. De game is namelijk voorzien van community goals, waardoor spelers die zich hebben geregistreerd toegang krijgen tot bepaalde content.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble lanceert met zes modi, bestaande uit zowel PvP- als PvE-actie. Deze modi bevatten de gebruikelijke onderdelen, maar kennen ook bepaalde twists. Zo is er een vorm van battle royale en een soort voetbalmodus waarin je met iedere goal extra vuurkracht ontgrendelt.

Op 5 oktober 2026 komen we er zelf achter. Op die dag lanceert Ratchet & Clank: Ranger Rumble namelijk wereldwijd voor Android en iOS. Nieuwsgierig geworden? Pre-register je dan nu via de officiele Ratchet & Clank: Ranger Rumble-website.