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Pre-registratie Ratchet & Clank: Ranger Rumble nu geopend

Door Rudy Wijnberg
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Multiplayer-heroshooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble maakt zich gereed voor lancering. De mobiele free-to-playgame speelt zich af in het bekende universum, maar kent een totaal eigen setting en gameplay.

De Ratchet & Clank-franchise is spoedig een game rijker. Het is echter niet de game waar je op zat te hopen. De mobiele game Ratchet & Clank: Ranger Rumble kent namelijk een typische free-to-play-vibe waarin we dingen moeten ontgrendelen terwijl we in diverse modi dienen te grinden.

Ratchet Clank Ranger Rumble Details 1
Ratchet Clank Ranger Rumble Details 2
Ratchet Clank Ranger Rumble Details 3

Op zowel iOS als Android is het vanaf nu mogelijk om je te preregistreren voor de game, die op 5 oktober 2026 verschijnt. Een preregistratie, of pre-order, plaatsen helpt andere spelers. De game is namelijk voorzien van community goals, waardoor spelers die zich hebben geregistreerd toegang krijgen tot bepaalde content.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble lanceert met zes modi, bestaande uit zowel PvP- als PvE-actie. Deze modi bevatten de gebruikelijke onderdelen, maar kennen ook bepaalde twists. Zo is er een vorm van battle royale en een soort voetbalmodus waarin je met iedere goal extra vuurkracht ontgrendelt.

Ratchet Clank Ranger Rumble Rewards

Op 5 oktober 2026 komen we er zelf achter. Op die dag lanceert Ratchet & Clank: Ranger Rumble namelijk wereldwijd voor Android en iOS. Nieuwsgierig geworden? Pre-register je dan nu via de officiele Ratchet & Clank: Ranger Rumble-website.

Bron: PlayStation Blog
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2157 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Ontwikkelaar

Oh Bibi

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

5 oktober 2026

Platforms

Mob
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

En dan na gaan dat de vorige ratchet&clank echt een banger was. Had dik geld neergelegd voor een nieuw deel of rift apart 2, maar deze mogen ze houden xD

1
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Doe maar niet.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Wanne rommel

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
3 uur geleden

Wat is de doelgroep hiervoor? Voor de bestaande Ratchet fans is dit een instant skip, en de mobile doelgroep die nog onbekend zijn met Ratchet is te druk met Brawl Stars of zo om deze game uberhaupt op te merken.

Net zo'n gevalletje als Metroid Prime: Federation Force. De kern van de reeks weghalen (de karakters en gameplay) en dan verbaasd zijn wanneer het flopt.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
3 uur geleden

Een multiplayer hero shooter.

Nogmaals, Fuck Sony. Nu een keer voor een creatieve keuze.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Niet boeiend…

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Als die hard Ratchet & Clank fan sla ik deze lekker over.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Yikes

0
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