Releasedatum Warhammer Survivors valt in november 2026

Auroch Digital is klaar om de Emperor te dienen, wanneer Warhammer Survivors in november 2026 komt te verschijnen. Ben jij klaar voor de doldwaze strijd? Check hier de gameplaytrailer, zodat je weet waar je aan toe bent!

Niet dat je van plan bent deze release te skippen, uiteraard. Geen enkele missie om de mensheid te redden is te gevaarlijk, zelfs niet als ontwikkelaar poncle van Vampire Survivors ermee gemoeid is. Zoals je kan zien is Warhammer Survivors een game die zich in hetzelfde genre begeeft; de zogeheten 'survivor-like'. Met meer dan veertig speelbare personages uit zowel het Age of Sigmar- als Warhammer 40,000-tijdperk is er voldoende te beleven. En met een adviesprijs van 7,49 euro kan je er geen buil aan vallen. Nog niet overtuigd? Check dan de hernieuwde demo op Steam of XBOX-app op de pc. Wil je alsnog er niet aan geloven? Wacht dan gerust de XBOX Game Pass-launch af.

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Warhammer Survivors is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten.