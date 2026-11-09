Rockstar organiseert GTA 6-festival, ticketloterij nu geopend
Hoewel mijn vermoeden is dat een groot aantal van jullie lekker aan het gamen is op 21 november, kan het wellicht zo zijn dat ik jullie kan verleiden voor een feestje. Rockstar en PlayStation organiseren namelijk een grootschalig live-evenement waarin de muziekwereld van GTA 6 tot leven komt. Het probleem? Grand Theft Auto VI: The Festival is enkel fysiek bij te wonen in Mana Wynwood, Miami.
Op woensdag 11 november start de voorverkoop van toegangskaarten voor Grand Theft Auto VI: The Festival. Die voorverkoop is niet zomaar toegankelijk, je dient namelijk ingeloot te worden via de GTA 6: The Festival pre-sale loterij die op dit moment gaande is. Inschrijven kan tot 10 november om 22:00. Behoor je tot het selecte clubje mensen dat welkom is, dan is het mogelijk om twee kaarten te scoren.Dit muziekevenement in een absolute must om bij te wonen waarbij artiesten zoals Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Cardi B, Justice, Metro Boomin en nog veel meer de twee podia van Mana Wynwood te Miami op 21 november 2026 betreden.
Wat de kaarten precies moeten kosten is nog niet bekend, maar deze gaan vast goedkoper zijn dan de vlucht en het verblijf. GTA 6 lanceert op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Het maakt me eigenlijk niet uit welk GTA 6 nieuws er is deze weken, al gaat het over GTA 6 wc papier, maar ik wil alles zien en lezen.
Man, we zijn anderhalve week verwijderd van een event dat je als gamer vermoedelijk nog nooit mee hebt gemaakt en tot GTA 7 niet meer mee gaat maken. Ik vind het ook geweldig om gehyped te zijn, wat is er nou mooier dan een paar honderd miljoen gamers die allemaal naar dezelfde game uit aan het kijken zijn? Een groot deel zal de game kopen, een deel zal wachten op de pc versie en een deel heeft nu niet de juiste spelcomputer maar over een tijdje misschien wel. Maar allemaal willen we GTA 6 spelen. Ik vind Zelda echt heel cool nu maar het is GTA 6 waar ik helemaal op focus. De vorige game verscheen op PS3 / Xbox 360, zo lang is het dus geleden hé.
PS: Ik vlieg wel effe naar Miami hoor, waarom ook niet. Kan ik een gofundme bij de Gameliners neerleggen voor mijn vliegticket en hotel? :P Veel dank!
"Dit muziekevenement in een absolute must om bij te wonen waarbij artiesten zoals Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Cardi B, Justice, Metro Boomin en nog veel meer de twee podia van Mana Wynwood te Miami op 21 november 2026 betreden."
Nouuuu, dan laat ik dit mij maar voorbijgaan voor de mensen die dit inderdaad ervaren als een "must".. 🤣
Oww wat tof!!! Jammer dat ze het niet op medere locatie s doen. Sws heel de marketing rondom gta6 is echt wel vet gedaan!
Hebben we ook die coole maar belachelijk dure jackets gezien van Selfridges&Co X GTA:VI?
https://www.selfridges.com/GB/en/cat/grand-theft-auto-vi-collection/
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