Rockstar organiseert GTA 6-festival, ticketloterij nu geopend

Hoewel mijn vermoeden is dat een groot aantal van jullie lekker aan het gamen is op 21 november, kan het wellicht zo zijn dat ik jullie kan verleiden voor een feestje. Rockstar en PlayStation organiseren namelijk een grootschalig live-evenement waarin de muziekwereld van GTA 6 tot leven komt. Het probleem? Grand Theft Auto VI: The Festival is enkel fysiek bij te wonen in Mana Wynwood, Miami.

Op woensdag 11 november start de voorverkoop van toegangskaarten voor Grand Theft Auto VI: The Festival. Die voorverkoop is niet zomaar toegankelijk, je dient namelijk ingeloot te worden via de GTA 6: The Festival pre-sale loterij die op dit moment gaande is. Inschrijven kan tot 10 november om 22:00. Behoor je tot het selecte clubje mensen dat welkom is, dan is het mogelijk om twee kaarten te scoren.Dit muziekevenement in een absolute must om bij te wonen waarbij artiesten zoals Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Cardi B, Justice, Metro Boomin en nog veel meer de twee podia van Mana Wynwood te Miami op 21 november 2026 betreden.

Wat de kaarten precies moeten kosten is nog niet bekend, maar deze gaan vast goedkoper zijn dan de vlucht en het verblijf. GTA 6 lanceert op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.