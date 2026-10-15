Roguelike pinballgame Appulse verschijnt volgende maand

De futuristische pinballgame Appulse heeft een releasedatum gekregen. De game verschijnt op 26 november voor pc via Steam, maar wie alvast aan de slag wil, kan nu al de gratis demo spelen.

In Appulse draait het om pinball, vuurwapens en gevechten in de ruimte. Je bestuurt een bal op tafels die zijn gebaseerd op ruimteschepen en neemt het op tegen vijandige robots. Daarbij moet je niet alleen de flippers gebruiken om de bal in beweging te houden, maar ook rekening houden met de terugslag van je wapens. Elk schot duwt je namelijk de andere kant op. Dat maakt het kiezen van je positie een belangrijk onderdeel van de gevechten. Je moet dus goed nadenken over wanneer je schiet en hoe je de bal door de tafel stuurt. Tijdens het spelen verdien je nieuwe upgrades om je bal en je vloot sterker te maken. Bij elk level dat je stijgt, krijg je de keuze uit drie willekeurige kaarten. Daarmee kun je onder meer nieuwe wapens en vaardigheden vrijspelen. Ook kun je nieuwe schepen veroveren. Elk schip biedt eigen upgrades, zoals drones, geschutskoepels en reparatiepakketten. Door de juiste combinatie van upgrades te kiezen, bouw je een speelstijl die bij je past. Je kunt ook nieuwe tafels bereiken door jezelf met een lanceerkanon naar vijandelijke ruimteschepen te schieten. Daar wachten nieuwe uitdagingen en speciale missies.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Appulse verschijnt op 26 november op pc via Steam. De demo is nu al speelbaar. Tijdens afgelopen gamescom hadden we een korte hands-on sessie met Appulse.