Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt vroeger dan gepland

Eerder dit jaar werd Romancing SaGa 3: Destinies United aangekondigd, een volledig herwerkte versie van Romancing SaGa3 uit 1995. Zit je al reikhalzend uit te kijken naar de release? Dan hebben we goed nieuws!

Square Enix heeft in een persbericht laten weten dat de initiële releasedatum niet gevolgd zal worden. Meestal betekent dat uitstel, maar niets is hier minder waar: de game wordt vroeger uitgebracht dan gepland. Bij de aankondiging werd 16 februari meegegeven als releasedatum, maar nu krijgen we te horen dat de game al op 4 februari zal uitkomen. De vroegtijdige toegang die je krijgt bij de 'Digital Deluxe Edition' is dus ook anders: als je die versie hebt gekocht kan je al vanaf 1 februari met de game aan de slag.

Romancing SaGa 3: Destinies United komt uit op 4 februari voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 1&2 en pc.