Romancing SaGa 3 krijgt nu ook een remake

Square Enix blijft verder inzetten op de Romancing Saga-franchise. Na Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (een enorm geslaagde remake) is nu ook deel drie aan de beurt.

Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt volgend jaar

Romancing SaGa 3: Destinies United is een remake van Romancing SaGa 3 uit 1995. De game heeft een volledige 3D-make-over gekregen en de visuals zien er nu natuurlijk een stuk moderner uit. Deze versie heeft ook voice-acting gekregen en een herwerkte soundtrack. In de game zal je kunnen kiezen uit maar liefst acht protagonisten: elk met de loodzware missie om de kwaadaardige 'Sinistrals' te verslaan. Jouw beslissingen bepalen hoe het verhaal verloopt: kan jij de wereld redden?

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Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt op 16 februari voor de Switch 1 & 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.