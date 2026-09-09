Romancing SaGa 3 krijgt nu ook een remake
Square Enix blijft verder inzetten op de Romancing Saga-franchise. Na Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (een enorm geslaagde remake) is nu ook deel drie aan de beurt.
Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt volgend jaar
Romancing SaGa 3: Destinies United is een remake van Romancing SaGa 3 uit 1995. De game heeft een volledige 3D-make-over gekregen en de visuals zien er nu natuurlijk een stuk moderner uit. Deze versie heeft ook voice-acting gekregen en een herwerkte soundtrack. In de game zal je kunnen kiezen uit maar liefst acht protagonisten: elk met de loodzware missie om de kwaadaardige 'Sinistrals' te verslaan. Jouw beslissingen bepalen hoe het verhaal verloopt: kan jij de wereld redden?
Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt op 16 februari voor de Switch 1 & 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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