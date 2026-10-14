RTS-game Ashes of the Singularity II verschijnt in november 2026

Ashes of the Singularity II, de aanstaande grootschalige RTS-game van ontwikkelaar Oxide Games en uitgever Stardock Entertainment, heeft een releasedatum te pakken. Dit nieuws werd onthuld aan de hand van een kersverse Steam-blogpost vol met details.

The United Earth Forces neemt het op tegen de Post-Human Coalition en de AI Substrate. Dit levert spektakel op die je als speler moet zien te overbruggen, want uiteindelijk is de overwinning natuurlijk het allerbelangrijkste. Niet alleen omdat de oorlog gewonnen dient te worden, maar omdat de toekomst van de mensheid op het spel staat. Welke kant jij kiest, heeft dus grote implicaties. Via de Steam-blogpost laat men bij Oxide Games weten waar Ashes of the Singularity II voor staat: grootschalige RTS-gameplay, competitieve multiplayer, unieke facties om meester te worden, de focus op strategie en planning én eindeloze herspeelbaarheid dankzij de optie om je eigen slagvelden te genereren. Klinkt dat als iets wat perfect in je strategiestraatje past? Check dan de bronvermelding voor alle details.

Ashes of the Singularity II is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc.