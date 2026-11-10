Sea of Remnants krijgt nieuwe trailer om de beta te vieren
Poppen en piraten: dat is waar Sea of Remnants van ontwikkelaar Joker Studio om draait. Deze free-to-play RPG verschijnt ergens volgend jaar, maar je hoeft eigenlijk niet zolang te wachten als je hem al eerder wilt spelen.
Zoals al eerder werd aangekondigd, zal Sea of Remnants dit jaar nog een gesloten beta test krijgen. Die test heeft nu een specifieke datum gekregen en om dat te vieren krijgen we ook nog eens een nieuwe trailer. De trailer focust zich louter op het verhaal (geen nieuwe gameplaybeelden dus), maar de sfeer spat wel nog steeds van het scherm af. Bekijk hem hieronder:
De Sea of Remnants closed beta gaat van start op 3 december, je kan je er nu voor registreren. De game zelf verschijnt in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, pc en mobiele devices.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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