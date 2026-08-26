Zet zeil in nieuwe Sea of Remnants-trailer
Ook NetEase Games kwam even langs tijdens ONL met een nieuwe trailer voor hun piratengame Sea of Remnants. Tijd om het anker te liften, want de closed beta test gaat binnen enkele maanden van start!
Leef het piratenleven in Sea of Remnants
In ongeveer anderhalve minuut zien we heel wat aspecten van Sea of Remnants voorbijkomen. De kleurrijke, cartooneske visuals spatten nog steeds van het scherm af, je kan de zeeën trotseren met je schip, er zijn heel wat schatkisten die je kan opgraven en ga zo maar verder. Sea of Remnants lijkt een heel veelzijdige game te worden en hopelijk maakt het uiteindelijke product de verwachtingen ook waar. Bekijk de nieuwe beelden hier:
Sea of Remnants verschijnt ergens aan het begin van 2027, een closed beta test vindt plaats in december 2026 (registreren kan via de bronlink). De game zal verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en mobiele devices.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Trailer
Op avontuur met nieuwe character trailer Sea of Remnants
Check nu beelden van Sea of Remnants in de Character trailer De openwereld-RPG met poppenpiraten verschijnt in 2026 en moet Sea of Thieves concurrentie...0 reacties
-
Trailer
Nieuwe Sea of Remnants gameplay en gesloten alpha in aantocht
Sea of Remnants toont nieuwe gameplay en kondigt een gesloten alpha aan. De openwereld piraten-RPG van NetEase verschijnt dit jaar voor de PlayStation 5...0 reacties
-
Trailer
NetEase Games vaart de zeven zeeën op met Sea of Remnants
Gaat Sea of Thieves dan eindelijk concurrentie krijgen? Hier is Sea of Remnants - de volgende grote piratengame afkomstig van Joker Studio en NetEase...0 reacties