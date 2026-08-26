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gamescom 2026

Zet zeil in nieuwe Sea of Remnants-trailer

Door Simon Verbeke
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Ook NetEase Games kwam even langs tijdens ONL met een nieuwe trailer voor hun piratengame Sea of Remnants. Tijd om het anker te liften, want de closed beta test gaat binnen enkele maanden van start!

Leef het piratenleven in Sea of Remnants

In ongeveer anderhalve minuut zien we heel wat aspecten van Sea of Remnants voorbijkomen. De kleurrijke, cartooneske visuals spatten nog steeds van het scherm af, je kan de zeeën trotseren met je schip, er zijn heel wat schatkisten die je kan opgraven en ga zo maar verder. Sea of Remnants lijkt een heel veelzijdige game te worden en hopelijk maakt het uiteindelijke product de verwachtingen ook waar. Bekijk de nieuwe beelden hier:

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Sea of Remnants verschijnt ergens aan het begin van 2027, een closed beta test vindt plaats in december 2026 (registreren kan via de bronlink). De game zal verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en mobiele devices.

Bron: NetEase Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 320 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Sea of Remnants
Sea of Remnants

Ontwikkelaar

Joker Studio

Uitgever

NetEase Games

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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