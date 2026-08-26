Zet zeil in nieuwe Sea of Remnants-trailer

Ook NetEase Games kwam even langs tijdens ONL met een nieuwe trailer voor hun piratengame Sea of Remnants. Tijd om het anker te liften, want de closed beta test gaat binnen enkele maanden van start!

Leef het piratenleven in Sea of Remnants

In ongeveer anderhalve minuut zien we heel wat aspecten van Sea of Remnants voorbijkomen. De kleurrijke, cartooneske visuals spatten nog steeds van het scherm af, je kan de zeeën trotseren met je schip, er zijn heel wat schatkisten die je kan opgraven en ga zo maar verder. Sea of Remnants lijkt een heel veelzijdige game te worden en hopelijk maakt het uiteindelijke product de verwachtingen ook waar. Bekijk de nieuwe beelden hier:

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Sea of Remnants verschijnt ergens aan het begin van 2027, een closed beta test vindt plaats in december 2026 (registreren kan via de bronlink). De game zal verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en mobiele devices.