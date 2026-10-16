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SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de store wegens bugs en AI-art

Door Bram Noteboom
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Wat een homerun had moeten worden, blijkt uiteindelijk een blamage. SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de digitale stores, nadat spelers massaal bugs en AI-art rapporteerden.

Op papier leek het een zekere overwinning voor SEGA en Creative Assembly, waarbij niet al te veel strategie kwam kijken. Total War: Shogun 2 – Complete Edition dient als een remaster die het origineel naar moderne standaarden brengt. Denk hierbij aan verbeterde visuals, een scherpere resolutie, gemoderniseerde controls, zowel Japanse als Chinese voice-over en nog veel meer. Echter, de Steam-reviews spreken boekdelen: na meer dan 3700 inzendingen staat de teller op 15 procent positief, oftewel 'Overweldigend negatief'. Spelers geven aan dat deze versie vol zit met bugs, dat de performance een flinke snoekduik neemt en dat ook AI-art onderdeel is geworden van het pakketje, waardoor de originele stijl is aangetast. SEGA en Creative Assembly hebben besloten de game uit de digitale stores te halen, zodat ze aan de slag kunnen met het verbeteren van de ervaring.

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Het origineel Total War: Shogun 2 is daarentegen wel (opnieuw) beschikbaar gemaakt voor de pc. Het is nog even de vraag voor hoe lang dat het geval blijft, aangezien Total War: Shogun 2 – Complete Edition als vervanger werd gepresenteerd.

Bron: VGC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5700 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Total War: Shogun 2
Total War: Shogun 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Creative Assembly

Uitgever

SEGA

Release

18 maart 2011

Platforms

PC
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden
Het origineel Total War: Shogun 2 blijft wel beschikbaar voor de pc.


Correctie: is inmiddels weer beschikbaar voor de pc. Ze hadden het origineel namelijk met de release van deze remaster uit de verkoop gehaald, waardoor niemand hem meer kon kopen. En mensen dus geen keus hadden en alleen nog de AI remaster konder kopen. Zou me niet verbazen als ze dit trucje herhalen wanneer ze de remaster hebben gefixt.

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Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

De originele versie is tijdelijk weer terug.

https://x.com/SEGA/status/2110718605176287581?s=20

Oorspronkelijk had de complete edition de originele game vervangen, maar dat hebben ze nu dus tijdelijk Teruggedraaid.

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