SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de store wegens bugs en AI-art

Wat een homerun had moeten worden, blijkt uiteindelijk een blamage. SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de digitale stores, nadat spelers massaal bugs en AI-art rapporteerden.

Op papier leek het een zekere overwinning voor SEGA en Creative Assembly, waarbij niet al te veel strategie kwam kijken. Total War: Shogun 2 – Complete Edition dient als een remaster die het origineel naar moderne standaarden brengt. Denk hierbij aan verbeterde visuals, een scherpere resolutie, gemoderniseerde controls, zowel Japanse als Chinese voice-over en nog veel meer. Echter, de Steam-reviews spreken boekdelen: na meer dan 3700 inzendingen staat de teller op 15 procent positief, oftewel 'Overweldigend negatief'. Spelers geven aan dat deze versie vol zit met bugs, dat de performance een flinke snoekduik neemt en dat ook AI-art onderdeel is geworden van het pakketje, waardoor de originele stijl is aangetast. SEGA en Creative Assembly hebben besloten de game uit de digitale stores te halen, zodat ze aan de slag kunnen met het verbeteren van de ervaring.

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Het origineel Total War: Shogun 2 is daarentegen wel (opnieuw) beschikbaar gemaakt voor de pc. Het is nog even de vraag voor hoe lang dat het geval blijft, aangezien Total War: Shogun 2 – Complete Edition als vervanger werd gepresenteerd.