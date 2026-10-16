SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de store wegens bugs en AI-art
Wat een homerun had moeten worden, blijkt uiteindelijk een blamage. SEGA haalt Total War: Shogun 2 – Complete Edition uit de digitale stores, nadat spelers massaal bugs en AI-art rapporteerden.
Op papier leek het een zekere overwinning voor SEGA en Creative Assembly, waarbij niet al te veel strategie kwam kijken. Total War: Shogun 2 – Complete Edition dient als een remaster die het origineel naar moderne standaarden brengt. Denk hierbij aan verbeterde visuals, een scherpere resolutie, gemoderniseerde controls, zowel Japanse als Chinese voice-over en nog veel meer. Echter, de Steam-reviews spreken boekdelen: na meer dan 3700 inzendingen staat de teller op 15 procent positief, oftewel 'Overweldigend negatief'. Spelers geven aan dat deze versie vol zit met bugs, dat de performance een flinke snoekduik neemt en dat ook AI-art onderdeel is geworden van het pakketje, waardoor de originele stijl is aangetast. SEGA en Creative Assembly hebben besloten de game uit de digitale stores te halen, zodat ze aan de slag kunnen met het verbeteren van de ervaring.
Het origineel Total War: Shogun 2 is daarentegen wel (opnieuw) beschikbaar gemaakt voor de pc. Het is nog even de vraag voor hoe lang dat het geval blijft, aangezien Total War: Shogun 2 – Complete Edition als vervanger werd gepresenteerd.
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Trailer
Keer terug naar het slagveld in Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition
Een klassieker onder de strategiegames staat op het punt terug te keren. Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition is een fijne verrassing voor de fans.2 reacties
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Game review3
Review: Total War: Shogun 2 Pc
Van het heden gaan we even voor een tijdje terug naar vroeger, waar alles begon voor deze game. Speergevechten, zwaarden, pijl en boog, al deze...3 reacties
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Game review4
Review: Total War: Shogun 2 Pc
Terug van weggeweest Elke gamer, of je nou wel of niet van RTS houdt, weet wel af van het bestaan van de Total War serie. Er zijn echter niet heel veel...4 reacties
Correctie: is inmiddels weer beschikbaar voor de pc. Ze hadden het origineel namelijk met de release van deze remaster uit de verkoop gehaald, waardoor niemand hem meer kon kopen. En mensen dus geen keus hadden en alleen nog de AI remaster konder kopen. Zou me niet verbazen als ze dit trucje herhalen wanneer ze de remaster hebben gefixt.
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