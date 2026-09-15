Keer terug naar het slagveld in Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition
Een klassieker onder de strategiegames staat op het punt terug te keren. Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition is een fijne verrassing voor de fans van de franchise en is ook de moeite waard als je het origineel al in huis hebt.
Total War: SHOGUN 2 kwam oorspronkelijk in 2011 te verschijnen en kon rekenen op lovende reviews. Nu slaan Creative Assembly, MATABOO en SEGA de handen ineen voor de 'ultieme versie'. Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition biedt namelijk het originele pakketje, maar dan met updates, verbeteringen en alle reeds verschenen DLC. Zo bevat het vernieuwde graphics, volledige Japanse voice-over en tekst, meer dan vijftig nieuwe speelbare 'minor' facties en nog veel meer. Mocht je het origineel in je Steam-bibliotheek hebben, dan hebben we goed nieuws voor je. Bestaande eigenaren van Total War: SHOGUN 2 ontvangen namelijk zonder extra kosten de legacy-DLC voor de originele strategiegame en komen in aanmerking voor een tijdelijke loyaliteitskorting van 75 procent bij het upgraden naar de Complete Edition.
Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc. Uiteraard valt het origineel al te spelen.
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Game review0
Review: Total War: Shogun 2 Pc
Van het heden gaan we even voor een tijdje terug naar vroeger, waar alles begon voor deze game. Speergevechten, zwaarden, pijl en boog, al deze...0 reacties
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Game review0
Review: Total War: Shogun 2 Pc
Terug van weggeweest Elke gamer, of je nou wel of niet van RTS houdt, weet wel af van het bestaan van de Total War serie. Er zijn echter niet heel veel...0 reacties