Een klassieker onder de strategiegames staat op het punt terug te keren. Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition is een fijne verrassing voor de fans van de franchise en is ook de moeite waard als je het origineel al in huis hebt.

Total War: SHOGUN 2 kwam oorspronkelijk in 2011 te verschijnen en kon rekenen op lovende reviews. Nu slaan Creative Assembly, MATABOO en SEGA de handen ineen voor de 'ultieme versie'. Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition biedt namelijk het originele pakketje, maar dan met updates, verbeteringen en alle reeds verschenen DLC. Zo bevat het vernieuwde graphics, volledige Japanse voice-over en tekst, meer dan vijftig nieuwe speelbare 'minor' facties en nog veel meer. Mocht je het origineel in je Steam-bibliotheek hebben, dan hebben we goed nieuws voor je. Bestaande eigenaren van Total War: SHOGUN 2 ontvangen namelijk zonder extra kosten de legacy-DLC voor de originele strategiegame en komen in aanmerking voor een tijdelijke loyaliteitskorting van 75 procent bij het upgraden naar de Complete Edition.

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Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc. Uiteraard valt het origineel al te spelen.