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WARDOGS passeert twee miljoen verkochte eenheden

Door Bram Noteboom
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Het is feest bij ontwikkelaar BULKHEAD en uitgever Team17. De multiplayer-FPS WARDOGS is namelijk al meer dan twee miljoen keer verkocht via Steam. Hiermee kan het gezien worden als een van de grootste indie-succesverhalen van 2026.

Dit laat de gamemaker weten via social media. Ze bedanken de fans voor de steun en geven toe 'meer dan ontroerd' te zijn. Van de twee miljoen spelers hebben maar liefst meer dan 51,000 spelers een review achtergelaten via Steam. Hierdoor staat de teller nu op 81 procent positieve spelersrecensies. BULKHEAD geeft aan dat ze de game gemaakt hebben om te spelen met vrienden en om te zien dat het gamende publiek zo grootschalig ermee aan de slag is gegaan, is voor hen prachtig om mee te maken. We zijn ondertussen bezig met onze preview! We kunnen dus op korte termijn vertellen wat we van de Early Access vinden.

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WARDOGS is nu beschikbaar voor de pc. Een console-versie arriveert in 2028.

Bron: BULKHEAD
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5498 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot WARDOGS
WARDOGS

Ontwikkelaar

Bulkhead Studios

Uitgever

Team17

Release

10 september 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
1 uur geleden

Schijnt een hele leuke game te zijn. Jammer dat ik nog een paar jaar moet wachten op een console release.

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