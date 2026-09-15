WARDOGS passeert twee miljoen verkochte eenheden

Het is feest bij ontwikkelaar BULKHEAD en uitgever Team17. De multiplayer-FPS WARDOGS is namelijk al meer dan twee miljoen keer verkocht via Steam. Hiermee kan het gezien worden als een van de grootste indie-succesverhalen van 2026.

Dit laat de gamemaker weten via social media. Ze bedanken de fans voor de steun en geven toe 'meer dan ontroerd' te zijn. Van de twee miljoen spelers hebben maar liefst meer dan 51,000 spelers een review achtergelaten via Steam. Hierdoor staat de teller nu op 81 procent positieve spelersrecensies. BULKHEAD geeft aan dat ze de game gemaakt hebben om te spelen met vrienden en om te zien dat het gamende publiek zo grootschalig ermee aan de slag is gegaan, is voor hen prachtig om mee te maken. We zijn ondertussen bezig met onze preview! We kunnen dus op korte termijn vertellen wat we van de Early Access vinden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

WARDOGS is nu beschikbaar voor de pc. Een console-versie arriveert in 2028.