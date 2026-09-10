WARDOGS nu beschikbaar in Early Access, aangekondigd voor consoles
BULKHEAD heeft vandaag een nieuwe trailer vrijgegeven voor de first-person shooter WARDOGS. En niet zomaar eentje, maar een trailer om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij het feit dat de game vanaf vandaag beschikbaar is in Early Access.
Ho, wacht even. Je hoeft na het openen van dit bericht niet direct richting Steam te snellen om WARDOGS in Early Access te gaan spelen. Op het moment van schrijven duurt het namelijk nog een paar uur voordat dat kan. Om 17:00 uur Nederlandse tijd is de game pas in Early Access te spelen. BULKHEAD heeft meer dan vier jaar gewerkt aan deze shooter en nu is het dan eindelijk zover. Overigens heeft de studio nog een aanvullende aankondiging bij het heugelijke nieuws dat de Early Access voor de deur staat. Aan het eind van de trailer wordt namelijk nog even vermeld dat de game in 2028 ook naar de consoles komt.
WARDOGS is vanaf vandaag om 17:00 uur beschikbaar in Early Access. Ga jij deze shooter spelen?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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