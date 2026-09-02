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gamescom 2026

WARDOGS Closed Beta 02 in aantocht

Door Bram Noteboom
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Sta je te popelen om vroegtijdig met de first-person shooter WARDOGS aan de gang te gaan? Meld je dan nu aan voor de Closed Beta 02.

Hoe krijg je toegang? Nou, ontwikkelaar BULKHEAD geeft je alvast een hint: zet een pre-order in je digitale mandje en je krijgt gegarandeerd toegang. De gamemaker legt verder uit dat ze voor nu een Closed Beta moeten organiseren, omdat een open bèta niet te doen is voor de systemen die ze hanteren. Het blijft natuurlijk een indie-dev en ze moeten eerst kleinschaliger hun equipement zien te testen. Ze zijn daarnaast onderdeel van de FPS Games Show op 3 september 2026. De Closed Beta 02 is onderdeel van de showcase, maar ze beloven verder nog een grote update die je simpelweg niet wilt missen. The FPS Games Show wordt uitgezonden vanaf 20:00 uur, mocht je na de State of Play en Konami Press Start iets anders willen bekijken.

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WARDOGS is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: BULKHEAD
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5393 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot WARDOGS
WARDOGS

Ontwikkelaar

Bulkhead Studios

Uitgever

Team17

Release

2026

Platforms

PC
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