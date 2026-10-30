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SEGA viert 38 jaar Mega Drive met video van afgeragde LEGO-set

Door Rudy Wijnberg
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Op 29 oktober blies de SEGA Mega Drive 38 kaarsjes uit. De legendarische console die het tijdens de consolewars opnam tegen Nintendo, is nog altijd geliefd bij velen en daar heeft SEGA op gekapitaliseerd met een eigen LEGO-set. SEGA viert de verjaardag van een iconische console, maar toont in de video een afgeragde LEGO-versie in plaats van het originele apparaat.

Geen idee waarom, maar SEGA heeft besloten om ter gelegenheid van het 38-jarige jubileum een felicitatievideo voor de SEGA Mega Drive te droppen. In de video zien we echter niet de daadwerkelijke console, maar een LEGO-set die in een nogal gehavende doos komt. Gelukkig sluit de trailer af met de iconische SEGA-schreeuw voor wat extra nostalgie.

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Heb jij nog warme herinneringen aan de SEGA Mega Drive? En zo ja, met welke game zou jij de 38e verjaardag vieren? Laat het weten in de comments!

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2854 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ik was een megagrote en trouwe SEGA fan. Waarbij de MegaDrive mijn favoriete console is. Zoveel heerlijke games zoals Sonic, Aladdin en Comix Zone.
Heb me ook goed vermaakt met die helicopter games: Desert Strike en Jungle Strike. Vond ik als jongetje echt heel gaaf want ik keek toen ook met veel plezier de TV-serie Airwolf.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Jazeker, mooie console met oa Sonic en Street of Rage. Ik was als kind al meer van de Nintendo maar ik draag Sega zeker een warm hart toe.

0
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Ja, heb zeker warme herinneringen aan de Sega Mega Drive. Echt wel voor mij memorabele games op uitgekomen. Sonic 2, Ecco, Earthworm Jim, Streets of Rage 2, Golden Axe, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2… oh man, waar blijft de tijd. En wat was je snel tevreden met een paar pixels op je CRT-scherm.

Ik wisselde deze ook regelmatig af met de SNES. Dan zette ik deze in de Particulier (later Via Via) te koop met een bon die je dan uit moest knippen en opsturen, dacht ik? Haha. En dan kocht ik weer een tweedehands Sega Mega Drive terug. Ja, ik had toen alleen zakgeld 🙈.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Zeker heeft The Rock die. Hij staat hier ook gewoon nog steeds onder een tv in huize Rock.
The Great One’s favoriet blijft toch wel Quackshot. In een gamewinkeltje in Luxemburg-Stad gekocht op een verplichte citytrip omdat we de hele zomervakantie op de camping in België zaten. Als De Kiezelsteen niet zou zeuren de hele dag gingen we even in de gameshop kijken als ze die daar hadden. Zo gezegd, niet gezeurd, en daar gingen we. En daar lag Quackshot in zo’n bundel met Castle of Illusion. Kochten hem eigenlijk voor die laatste, want die hadden we ook al op de Master System. Maar dat Quackshot bleek veel leuker. Beetje backtracken toen al met gehaalde items in bepaalde levels… binnenkort maar weer eens opstarten.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Wat waren de 16 bit jaren toch geweldig. Heel veel plezier gehad met de Megadrive.

1
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Ik heb zelf nog steeds mijn Megadrive van weleer staan, hoewel die het helaas allang niet meer doet en ik ook de games allang niet meer heb. Ik heb er als kind heel veel op gespeeld en alleen maar mooie herinneringen aan de vele mooie, leuke, grappige of stiekem eigenlijk helemaal niet zulke goede games die ik erop mocht spelen. Op de oude verder niet meer functionerende televisiekanon van mijn ouders in hun slaapkamer, nog zonder afstandsbediening.

De Legoset heb ik nu ook en hij is best leuk. Wel is deze Megadrive ruim de helft kleiner dan het origineel. Je kunt zelfs de kleuren van de knoppen links (rood of zwart) en de indicator voorop (rood of wit) kiezen. Zo krijgt de Megadrive hier na zoveel jaren eindelijk een kind. En omdat die natuurlijk ook geen games afspeelt en ook nooit zal doen, zullen ze elkaar meer begrijpen dan ooit...

0
Avatar Biertje
Biertje
lvl1 Press Start
4 uur geleden

Eerst nog de 8-bit Sega gekocht en toen ik genoeg geld bij elkaar had gespaard de megadrive gekocht, waaronder ik later weer een cd-systeem kon zetten. Leuke games gespeeld in die tijd!

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Ik heb echt hele goede herinneringen aan de Megadrive. Sterker nog, ik zit al maanden advertenties op Marktplaats te bekijken met de gedachte er weer een te kopen. Nog niet gedaan. Ik wil binnenkort eerst even bij wat winkels gaan kijken naar het aanbod.

Zelf had ik vroeger een Megadrive met Sonic The Hedgehog 2, Yogi Bear en Kick off football 3 (ofzo). Die is verkocht toen ik over ging naar de PSone. Niet mijn keuze maar dat moest van mn vader toen.

Mijn neef huurde er altijd een (die was iets van 13 jaar ouder). Hij woonde bij mn oma en dan gingen we daar vaak boven gamen. Hij huurde altijd Sonic en Streets of Rage.

0
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