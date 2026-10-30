SEGA viert 38 jaar Mega Drive met video van afgeragde LEGO-set

Op 29 oktober blies de SEGA Mega Drive 38 kaarsjes uit. De legendarische console die het tijdens de consolewars opnam tegen Nintendo, is nog altijd geliefd bij velen en daar heeft SEGA op gekapitaliseerd met een eigen LEGO-set. SEGA viert de verjaardag van een iconische console, maar toont in de video een afgeragde LEGO-versie in plaats van het originele apparaat.

Geen idee waarom, maar SEGA heeft besloten om ter gelegenheid van het 38-jarige jubileum een felicitatievideo voor de SEGA Mega Drive te droppen. In de video zien we echter niet de daadwerkelijke console, maar een LEGO-set die in een nogal gehavende doos komt. Gelukkig sluit de trailer af met de iconische SEGA-schreeuw voor wat extra nostalgie.

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Heb jij nog warme herinneringen aan de SEGA Mega Drive? En zo ja, met welke game zou jij de 38e verjaardag vieren? Laat het weten in de comments!