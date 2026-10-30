Silent Hill: Townfall voorzien van flinke update

Vond jij dat je niet vaak genoeg doodging in Silent Hill: Townfall? Dan is de nieuwe 1.6.0-update misschien iets voor jou.

De update introduceert namelijk een nieuwe moeilijkheidsgraad: Hard Mode. In tegenstelling tot Silent Hill f, dat uiteindelijk een Casual Mode kreeg, zorgt Screen Burn er nu voor dat ook de doorgewinterde gamer flink gaat zweten. Verder zijn verschillende gameplayelementen opnieuw uitgebalanceerd, zodat Hard Mode daadwerkelijk moeilijker is dan de andere moeilijkheidsgraden en er een geleidelijker verloop ontstaat. Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de beschikbare grondstoffen en is de positie van de speler nu zichtbaar op de kaart. Ook de gevoeligheid van vijanden voor geluid is voortaan afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Tot slot is de verminderde aanvalsschade van The Weight alleen nog van toepassing in Story Mode.

Frietrick was in ieder geval ook zonder Hard Mode goed te spreken over de game. Zijn eindoordeel lees je hier.