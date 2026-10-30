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Silent Hill: Townfall voorzien van flinke update

Door Hannah Herzberg
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Vond jij dat je niet vaak genoeg doodging in Silent Hill: Townfall? Dan is de nieuwe 1.6.0-update misschien iets voor jou.

De update introduceert namelijk een nieuwe moeilijkheidsgraad: Hard Mode. In tegenstelling tot Silent Hill f, dat uiteindelijk een Casual Mode kreeg, zorgt Screen Burn er nu voor dat ook de doorgewinterde gamer flink gaat zweten. Verder zijn verschillende gameplayelementen opnieuw uitgebalanceerd, zodat Hard Mode daadwerkelijk moeilijker is dan de andere moeilijkheidsgraden en er een geleidelijker verloop ontstaat. Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de beschikbare grondstoffen en is de positie van de speler nu zichtbaar op de kaart. Ook de gevoeligheid van vijanden voor geluid is voortaan afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Tot slot is de verminderde aanvalsschade van The Weight alleen nog van toepassing in Story Mode.

Silent Hill Townfall handson preview

Frietrick was in ieder geval ook zonder Hard Mode goed te spreken over de game. Zijn eindoordeel lees je hier.

Bron: Bloody Disgusting
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,4/5 15 reviews 143 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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SILENT HILL: Townfall

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Screen Burn

Uitgever

Konami, Annapurna Interactive

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
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