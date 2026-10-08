Soulslike Prison of Husks verschijnt in januari 2027
Gedurende The Triple-i Initiative was Glass Head Dolls van de partij met een releasedatum voor de soulslike Prison of Husks. Daarnaast wordt er een hernieuwde demo vrijgegeven via Steam.
Geen ambitie meer in het leven? Het overkomt de beste. Zo ook de speelbare schulp in Prison of Husks. In deze soulslike met een 4:3-resolutie doorloop je een wrede wereld en probeer je heelhuids progressie te boeken. Je hebt namelijk nog wel een doelstelling: vind je geliefde. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, want genoeg gevaarlijke tegenstanders zijn erop gebrand jou te doorboren met scherpe objecten. Wil je ervaren hoe dat is? Kijk dan vooral op de Steam-pagina, want je nu de demo downloaden. Wel zo handig, want de volledige release laat niet lang meer op zich wachten.
Prison of Husks is beschikbaar vanaf 27 januari 2027 voor de pc en PlayStation 5.
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