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The Triple-i Initiative 2026

Soulslike Prison of Husks verschijnt in januari 2027

Door Bram Noteboom
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Gedurende The Triple-i Initiative was Glass Head Dolls van de partij met een releasedatum voor de soulslike Prison of Husks. Daarnaast wordt er een hernieuwde demo vrijgegeven via Steam.

Geen ambitie meer in het leven? Het overkomt de beste. Zo ook de speelbare schulp in Prison of Husks. In deze soulslike met een 4:3-resolutie doorloop je een wrede wereld en probeer je heelhuids progressie te boeken. Je hebt namelijk nog wel een doelstelling: vind je geliefde. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, want genoeg gevaarlijke tegenstanders zijn erop gebrand jou te doorboren met scherpe objecten. Wil je ervaren hoe dat is? Kijk dan vooral op de Steam-pagina, want je nu de demo downloaden. Wel zo handig, want de volledige release laat niet lang meer op zich wachten.

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Prison of Husks is beschikbaar vanaf 27 januari 2027 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot PRISON OF HUSKS
PRISON OF HUSKS

Ontwikkelaar

Glass Head Dolls, Wings

Uitgever

Glass Head Dolls

Release

27 januari 2027

Platforms

PC
PS5
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