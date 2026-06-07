PRISON OF HUSKS is een nostalgische soulslike trip

Voor de soulslike liefhebbers viel er tijdens de Future Games Show ook best wat leuks te spotten. Zo werd er een nieuwe trailer getoond van PRISON OF HUSKS, een liefdesbrief aan het soulslike genre, in een jaren 90 stijl.

Menig gamer zal onderstaande beelden met enige weemoed bekijken. Puur omdat deze doen denken aan jaren geleden, toen de beeldbuisverhouding nog 4:3 was en we nog te maken hadden met graphics die met terugwerkende kracht niet heel mooi te noemen zijn. Dat weerhoudt ontwikkelaar en uitgever Glass Head Dolls er echter niet van om juist in die hoek een game te maken. Wie kijkt naar PRISON OF HUSKS denkt waarschijnlijk te maken te hebben met een game uit het PlayStation 2 tijdperk, maar niets is minder waar. Sterker nog, we hebben hier van doen met een game die in de toekomst nog moet verschijnen. PRISON OF HUSKS is een soulslike dat zich afspeelt in het hiernamaals met een sterke hang naar nostalgie.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor PRISON OF HUSKS. De game is in ontwikkeling voor pc en PlayStation 5 en wordt vooralsnog 'coming soon' verwacht.