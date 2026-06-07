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PRISON OF HUSKS is een nostalgische soulslike trip

Door Patrick Lamers

Voor de soulslike liefhebbers viel er tijdens de Future Games Show ook best wat leuks te spotten. Zo werd er een nieuwe trailer getoond van PRISON OF HUSKS, een liefdesbrief aan het soulslike genre, in een jaren 90 stijl.

Menig gamer zal onderstaande beelden met enige weemoed bekijken. Puur omdat deze doen denken aan jaren geleden, toen de beeldbuisverhouding nog 4:3 was en we nog te maken hadden met graphics die met terugwerkende kracht niet heel mooi te noemen zijn. Dat weerhoudt ontwikkelaar en uitgever Glass Head Dolls er echter niet van om juist in die hoek een game te maken. Wie kijkt naar PRISON OF HUSKS denkt waarschijnlijk te maken te hebben met een game uit het PlayStation 2 tijdperk, maar niets is minder waar. Sterker nog, we hebben hier van doen met een game die in de toekomst nog moet verschijnen. PRISON OF HUSKS is een soulslike dat zich afspeelt in het hiernamaals met een sterke hang naar nostalgie.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor PRISON OF HUSKS. De game is in ontwikkeling voor pc en PlayStation 5 en wordt vooralsnog 'coming soon' verwacht.

Bron: Glass Head Dolls
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot PRISON OF HUSKS
PRISON OF HUSKS

Ontwikkelaar

Glass Head Dolls, Wings

Uitgever

Glass Head Dolls

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:20

Doet echt helemaal niks voor mij eerlijk gezegd. Ben wel een groot souls-fan en koop normaliter wel bijna alles wat een beetje souls potentie heeft, maar dit deed mij alleen maar terugverlangen naar de ps2... En die gaat echt niet aangesloten worden, dus wordt em niet :-P

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