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Steam maakt persoonlijke gamekalender officieel beschikbaar

Door Jolien Mauritsz
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Valve heeft de Personal Calendar officieel toegevoegd aan de Steam Store. De functie werd in oktober 2025 geïntroduceerd als experiment binnen Steam Labs, maar krijgt nu na bijna een jaar testen een vaste plek in de digitale winkel.

De Personal Calendar helpt spelers bij het ontdekken van nieuwe en aankomende games die aansluiten bij hun interesses. Daarvoor kijkt Steam naar de games waarin je de meeste uren hebt gestoken en vergelijkt die informatie met spelers die vergelijkbare speelgewoontes hebben. Vervolgens worden titels aanbevolen die deze spelers op hun verlanglijst hebben gezet of zelf spelen. Daarbij telt vooral hoeveel tijd je daadwerkelijk aan een game besteedt. Een titel die je slechts een paar minuten uitprobeert, heeft weinig invloed op de aanbevelingen. Besteed je daarentegen tientallen uren aan een nieuwe favoriet, dan kan dat behoorlijk wat verschil maken. Het systeem wordt bovendien dagelijks bijgewerkt en toont releases binnen een periode van acht weken.

Tijdens de testperiode heeft Valve verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kunnen spelers hun kalender filteren op games van hun verlanglijst, Early Access-titels en DLC. Ook kunnen ontwikkelaars aangeven wanneer hun games Early Access verlaten, zodat deze releases eveneens in de kalender verschijnen. De functie werkt daarnaast op pc, mobiele apparaten en SteamOS. Volgens Valve blijkt de kalender behoorlijk populair. Op een gemiddelde dag klikken spelers vanuit de Personal Calendar door naar meer dan 2.000 verschillende games. Daarbij benadrukt het bedrijf dat ontwikkelaars geen betaalde plek in de kalender kunnen bemachtigen. Alle aanbevelingen worden automatisch samengesteld op basis van speelgedrag.

Steam Personal Calendar

De Personal Calendar is inmiddels beschikbaar via de Steam Store en de winkelhomepage. Ideaal voor spelers die hun backlog nog niet groot genoeg vinden en graag ontdekken welke nieuwe games daar binnenkort aan toegevoegd kunnen worden.

Bron: Steam
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 100 reviews 1506 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
58 minuten geleden

Volgens mij is dit al even inderdaad , tenzij het nu echt 1.0 is ofzo 🙂

1
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Ik heb die functie al maanden?

1
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