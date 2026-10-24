Steam maakt persoonlijke gamekalender officieel beschikbaar

Valve heeft de Personal Calendar officieel toegevoegd aan de Steam Store. De functie werd in oktober 2025 geïntroduceerd als experiment binnen Steam Labs, maar krijgt nu na bijna een jaar testen een vaste plek in de digitale winkel.

De Personal Calendar helpt spelers bij het ontdekken van nieuwe en aankomende games die aansluiten bij hun interesses. Daarvoor kijkt Steam naar de games waarin je de meeste uren hebt gestoken en vergelijkt die informatie met spelers die vergelijkbare speelgewoontes hebben. Vervolgens worden titels aanbevolen die deze spelers op hun verlanglijst hebben gezet of zelf spelen. Daarbij telt vooral hoeveel tijd je daadwerkelijk aan een game besteedt. Een titel die je slechts een paar minuten uitprobeert, heeft weinig invloed op de aanbevelingen. Besteed je daarentegen tientallen uren aan een nieuwe favoriet, dan kan dat behoorlijk wat verschil maken. Het systeem wordt bovendien dagelijks bijgewerkt en toont releases binnen een periode van acht weken.

Tijdens de testperiode heeft Valve verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kunnen spelers hun kalender filteren op games van hun verlanglijst, Early Access-titels en DLC. Ook kunnen ontwikkelaars aangeven wanneer hun games Early Access verlaten, zodat deze releases eveneens in de kalender verschijnen. De functie werkt daarnaast op pc, mobiele apparaten en SteamOS. Volgens Valve blijkt de kalender behoorlijk populair. Op een gemiddelde dag klikken spelers vanuit de Personal Calendar door naar meer dan 2.000 verschillende games. Daarbij benadrukt het bedrijf dat ontwikkelaars geen betaalde plek in de kalender kunnen bemachtigen. Alle aanbevelingen worden automatisch samengesteld op basis van speelgedrag.

De Personal Calendar is inmiddels beschikbaar via de Steam Store en de winkelhomepage. Ideaal voor spelers die hun backlog nog niet groot genoeg vinden en graag ontdekken welke nieuwe games daar binnenkort aan toegevoegd kunnen worden.