Team Meat keert terug voor Super Meat Boy Again+

Het is tijd om een vlezige platformer-klassieker opnieuw te spelen of voor het eerst te beleven in Super Meat Boy Again+! Team Meat toont het bestaan van de remaster via een bombastische gameplaytrailer.

Super Meat Boy kwam in 2010 te verschijnen via XBOX Live Arcade en staat sindsdien in de boeken als een van de meest iconische 2D-platformers aller tijden. De absurde humor, de pittige moeilijkheidsgraad en de vlijmscherpe controls maakten het een klassieker vanaf dag één, al heeft Team Meat nu plannen om nieuwe doelgroepen te bereiken. Super Meat Boy Again+ biedt dezelfde game, maar dan met een nieuw jasje. Spelers mogen rekenen op nieuwe visuals, muziek van Danny B, cutscenes, geheimen, personages en meer. Oftewel het gaat om een typische remaster met extra features.

De onthulling van Super Meat Boy Again+ zorgt in ieder geval voor opleving binnen de community, al zijn niet alle berichten even positief. Veel fans hekelen de afwezigheid van de originele bedenker Edmund McMillen (Mewgenics, The Binding of Isaac) en hopen dat de remaster het origineel niet gaat vervangen. Team Meat heeft nog niet gereageerd op deze opmerkingen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Super Meat Boy Again+ is momenteel in ontwikkeling voor de pc.