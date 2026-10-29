The Duskbloods uitgesteld naar 2027

De Nintendo Switch 2-exclusieve game van FromSoftware, die we kennen onder de naam The Duskbloods, is uitgesteld naar 2027. Dit laat de Japanse ontwikkelaar weten via social media.

FromSoftware heeft meer tijd nodig om de game op het niveau te brengen dat ze zelf voor ogen hebben. Ze geven aan dat de feedback van The Duskblood Network Test veel inzichten heeft geboden. Niet alleen zag men dat de servers op orde moeten zijn, ook zagen ze de interesse van de spelers in de kernconcepten van de game, zoals de combat, de strategische diepgang en de spelersexpressie. Om ervoor te zorgen dat deze onderdelen goed uit de verf komen, kiest FromSoftware ervoor om extra tijd te nemen, zodat de game verder ontwikkeld kan worden op het gebied van balans en gameregels.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

The Duskbloods is beschikbaar in 2027 voor de Nintendo Switch 2.