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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

The Duskbloods uitgesteld naar 2027

Door Bram Noteboom
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De Nintendo Switch 2-exclusieve game van FromSoftware, die we kennen onder de naam The Duskbloods, is uitgesteld naar 2027. Dit laat de Japanse ontwikkelaar weten via social media.

FromSoftware heeft meer tijd nodig om de game op het niveau te brengen dat ze zelf voor ogen hebben. Ze geven aan dat de feedback van The Duskblood Network Test veel inzichten heeft geboden. Niet alleen zag men dat de servers op orde moeten zijn, ook zagen ze de interesse van de spelers in de kernconcepten van de game, zoals de combat, de strategische diepgang en de spelersexpressie. Om ervoor te zorgen dat deze onderdelen goed uit de verf komen, kiest FromSoftware ervoor om extra tijd te nemen, zodat de game verder ontwikkeld kan worden op het gebied van balans en gameregels.

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The Duskbloods is beschikbaar in 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: FromSoftware
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5783 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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The Duskbloods

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Nintendo

Release

2027

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Deze game kan mij niet snel genoeg uitkomen. Dan kunnen ze meer resources alloceren aan een singleplayer game 😇.

1
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Misschien haal ik wel een switch 2 alleen maar voor deze game.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Ik dacht gisteren nog aan deze game. Ik vind dit uitstel een goed plan, ben nog niet overtuigt van de game die ik heb gespeeld in de tijd van de beta test. Geef het meer tijd. Wellicht blijft het niet helemaal mijn ding wegens de multiplayer gekte maar alsnog, deze game verdiend meer tijd. Ook met de komst van Zelda en GTA 6 is het verstandig om hem in 2027 uit te laten komen.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Prima toch!

1
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