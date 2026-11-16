The Humblers Awaken is Minecraft Dungeons II's eerste DLC

De eerste DLC voor Minecraft Dungeons II komt eraan. Over enkele weken kunnen spelers aan de slag met The Humblers Awaken, want de betaalde uitbreiding komt op 1 december 2026 voor alle platformen te verschijnen.

Spelers krijgen de mogelijkheid om nog dieper in de Sift te duiken en de confrontatie op te zoeken met een nieuwe, maar tegelijkertijd eeuwenoude vijand: de insectachtige 'humblers'. Deze monsters zijn ontwaken, zoals de titel van de DLC al doet vermoeden, en dreigen zich nu te verspreiden over de wereld van Minecraft Dungeons II én een nog grotere dreiging op te roepen. Daar gaan de Minecraft Dungeons II-veteranen natuurlijk een stokje voor steken. Dit hoef je niet te doen met je oude gear, want The Humblers Awaken brengt nieuwe quests, verse omgevingen, kleurrijke cosmetische items en een uitgebreider arsenaal aan krachtige uitrusting.

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Naast de betaalde content wordt er op 1 december 2026 een gratis update vrijgegeven. Deze brengt meer uitdagingen, wapens en pantser naar de game, terwijl vier herkenbare helden uit het origineel een opkomst maken: Hal, Hex, Adrienne en Valorie worden toegevoegd als skins voor de spelers. Daarnaast kun je trial dungeons uitproberen via de locatie Brave Haven. Deze kerkers bieden zowel dagelijkse als wekelijkse uitdagingen met verschillende modifiers en moeilijkheidsgraden. Wanneer je deze trial dungeons weet te voltooien, verdien je extra sterke gear.

Minecraft Dungeons II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch-consoles.