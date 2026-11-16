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The Humblers Awaken is Minecraft Dungeons II's eerste DLC

Door Bram Noteboom
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De eerste DLC voor Minecraft Dungeons II komt eraan. Over enkele weken kunnen spelers aan de slag met The Humblers Awaken, want de betaalde uitbreiding komt op 1 december 2026 voor alle platformen te verschijnen.

Spelers krijgen de mogelijkheid om nog dieper in de Sift te duiken en de confrontatie op te zoeken met een nieuwe, maar tegelijkertijd eeuwenoude vijand: de insectachtige 'humblers'. Deze monsters zijn ontwaken, zoals de titel van de DLC al doet vermoeden, en dreigen zich nu te verspreiden over de wereld van Minecraft Dungeons II én een nog grotere dreiging op te roepen. Daar gaan de Minecraft Dungeons II-veteranen natuurlijk een stokje voor steken. Dit hoef je niet te doen met je oude gear, want The Humblers Awaken brengt nieuwe quests, verse omgevingen, kleurrijke cosmetische items en een uitgebreider arsenaal aan krachtige uitrusting.

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Naast de betaalde content wordt er op 1 december 2026 een gratis update vrijgegeven. Deze brengt meer uitdagingen, wapens en pantser naar de game, terwijl vier herkenbare helden uit het origineel een opkomst maken: Hal, Hex, Adrienne en Valorie worden toegevoegd als skins voor de spelers. Daarnaast kun je trial dungeons uitproberen via de locatie Brave Haven. Deze kerkers bieden zowel dagelijkse als wekelijkse uitdagingen met verschillende modifiers en moeilijkheidsgraden. Wanneer je deze trial dungeons weet te voltooien, verdien je extra sterke gear.

Minecraft Dungeons II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Mojang
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5865 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Minecraft Dungeons II
Minecraft Dungeons II

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Mojang AB, Double Eleven

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl11 Commander
4 uur geleden

Ik hoop dat er ook een hoop fixes achteraan komen.

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