Domino's serveert tijdelijk Minecraft Dungeon II pizza's

Je kent het wel, je bent lekker aan het gamen en zonder dat je het doorhebt vliegt de tijd voorbij. Je maag begint te rommelen en omdat je geen zin meer hebt om te koken ga je toch maar voor het bestellen van wat eten. Domino's heeft daarvoor de perfecte aanvulling, want zij serveren de speciale Minecraft Dungeons II Boxen.

Heb je trek in pizza, maar doe je dat graag in stijl? Dan kun je de komende periode terecht bij Domino's voor de speciale Minecraft Dungeon II Boxen. In totaal zijn er drie boxen te bestellen, namelijk de Creeper Box, de Pig Box en de Corrupted Creeper Box. In de box zit niet alleen een mini pizza, maar je krijgt er ook nog twee bijgerechten naar keuze bij. Bovendien ontvang je een unieke code om één van drie unieke in-game items in Minecraft Dungeons II te kunnen unlocken. Je kunt daarbij de Domino's Skin, de Cheesy Cube Pet of de Slice Slayer Cape vrijspelen. Welk item je ontvangt is willekeurig. Dit geldt overigens ook voor de doos waarin de pizza geleverd wordt. Een overzicht van de smaken en prijzen vind je onder de afbeelding.

Pizza Ingrediënten Prijs Creeper Box Tomatensaus, mozzarella, pepperoni & ham € 11,99 Pig Box Tomatensaus, mozzarella, verse spinazie, gegrilde kip & pesto € 11,99 Corrupted Creeper Box BBQ-saus, mozzarella, ui, paprika & gegrilde kip € 11,99

De actie loopt nog tot en met 31 december 2026, dus tot die tijd kun je deze mini pizza's nog bestellen. Voor welke smaak ga jij?