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Domino's serveert tijdelijk Minecraft Dungeon II pizza's

Door Patrick Lamers
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Je kent het wel, je bent lekker aan het gamen en zonder dat je het doorhebt vliegt de tijd voorbij. Je maag begint te rommelen en omdat je geen zin meer hebt om te koken ga je toch maar voor het bestellen van wat eten. Domino's heeft daarvoor de perfecte aanvulling, want zij serveren de speciale Minecraft Dungeons II Boxen.

Heb je trek in pizza, maar doe je dat graag in stijl? Dan kun je de komende periode terecht bij Domino's voor de speciale Minecraft Dungeon II Boxen. In totaal zijn er drie boxen te bestellen, namelijk de Creeper Box, de Pig Box en de Corrupted Creeper Box. In de box zit niet alleen een mini pizza, maar je krijgt er ook nog twee bijgerechten naar keuze bij. Bovendien ontvang je een unieke code om één van drie unieke in-game items in Minecraft Dungeons II te kunnen unlocken. Je kunt daarbij de Domino's Skin, de Cheesy Cube Pet of de Slice Slayer Cape vrijspelen. Welk item je ontvangt is willekeurig. Dit geldt overigens ook voor de doos waarin de pizza geleverd wordt. Een overzicht van de smaken en prijzen vind je onder de afbeelding.

Minecraft Dungeons II Dominos Pizza Box

PizzaIngrediëntenPrijs
Creeper BoxTomatensaus, mozzarella, pepperoni & ham€ 11,99
Pig BoxTomatensaus, mozzarella, verse spinazie, gegrilde kip & pesto€ 11,99
Corrupted Creeper BoxBBQ-saus, mozzarella, ui, paprika & gegrilde kip€ 11,99

De actie loopt nog tot en met 31 december 2026, dus tot die tijd kun je deze mini pizza's nog bestellen. Voor welke smaak ga jij?

Bron: Domino's
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3094 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Minecraft Dungeons II
Minecraft Dungeons II

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Mojang AB, Double Eleven

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Leuke marketing en actie dit, leukere actie dan toen met de Bankzitters. De beide Creeper pizza's klinken lekker, explosieve smaak verwacht ik wel. Wil ik zeker eens proberen!

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Tot wanneer is deze actie?

1
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Ow lachen! Dat word daar maar een keer bestellen dan!

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Leuke actie, marketing voor beide. Wel leuk, de vorige keer dat je een Minecraft cape ergens bij kon krijgen stond ie voor veel geld op verkoopplekken zoals Marktplaats enzo hahah.

1
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden bewerkt

Op zich weer een goedkope marketing win win constructie. Dit soort dingen zien we tegenwoordig veel te weinig.

Die alligator Xbox was ook prima marketing.

Alleen had de Xbox nu in de winkel moeten liggen voor 199 euro. Dan had je zaken kunnen doen.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ik eet nog liever een diepvries pizza dan Domino's, maar die dozen zijn wel leuk.

0
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