The Séance of Blake Manor nu verkrijgbaar voor consoles
Goed nieuws voor iedereen die de game nog niet op pc heeft gespeeld; The Séance of Blake Manor is precies op tijd voor Halloween verkrijgbaar voor diverse consoles. De griezelgame met torenhoge cijfers is namelijk vanaf nu te vinden in de online stores.
Waar menig criticus The Séance of Blake Manor met negens en tienen bekroonde, was onze Claudia bijzonder kritisch in de review van The Séance of Blake Manor. Helaas is de game een jaar lang enkel speelbaar op pc geweest, maar daar komt nu verandering in. Vanaf vandaag is The Séance of Blake Manor namelijk verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Xbox Game Pass en Nintendo Switch 2. In de game reizen we terug in de tijd naar 1897. Het in Ierland liggende Blake Manor staat op zijn kop door de verdwijning van Evelyn Deane. Het is dan ook aan privédetective Declan Ward om de verdachten te ondervragen, aanwijzingen op te sporen en het mysterie te ontrafelen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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