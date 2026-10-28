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The Séance of Blake Manor nu verkrijgbaar voor consoles

Door Rudy Wijnberg
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Goed nieuws voor iedereen die de game nog niet op pc heeft gespeeld; The Séance of Blake Manor is precies op tijd voor Halloween verkrijgbaar voor diverse consoles. De griezelgame met torenhoge cijfers is namelijk vanaf nu te vinden in de online stores.

Waar menig criticus The Séance of Blake Manor met negens en tienen bekroonde, was onze Claudia bijzonder kritisch in de review van The Séance of Blake Manor. Helaas is de game een jaar lang enkel speelbaar op pc geweest, maar daar komt nu verandering in. Vanaf vandaag is The Séance of Blake Manor namelijk verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Xbox Game Pass en Nintendo Switch 2. In de game reizen we terug in de tijd naar 1897. Het in Ierland liggende Blake Manor staat op zijn kop door de verdwijning van Evelyn Deane. Het is dan ook aan privédetective Declan Ward om de verdachten te ondervragen, aanwijzingen op te sporen en het mysterie te ontrafelen.

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Bron: Raw Fury
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2843 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Séance of Blake Manor
The Séance of Blake Manor

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Spooky Doorway

Uitgever

Raw Fury

Release

27 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Oww deze wil ik eigenlijk wel hebben op de Switch 2.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Klinkt als een leuk tussendoortje. Wel The Rock zijn ding dit soort type indie games.

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