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gamescom 2026

The Séance of Blake Manor verkent nieuwe platformen

Door Nils Hoogervorst
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De pc is later dit jaar niet meer de enige plek waar je The Séance of Blake Manor kunt spelen. Ter ere van het eenjarig bestaan van de game in oktober verschijnt de bovennatuurlijke detectivegame precies een jaar later op de huidige generatie consoles.

In The Séance of Blake Manor onderzoekt hoofdrolspeler Declan Ward de verdwijning van Evelyn Deane in een mysterieus hotel. Je ondervraagt verdachten, noteert je bevindingen en gebruikt die om de geheimen van Blake Manor aan het licht te brengen.

De game verscheen vorig jaar op Steam. Destijds beloonden wij de game met drie sterren in onze The Séance of Blake Manor review. Hoewel de Metacritic-score bijna de negentig aantikt, wist het sfeervolle mysterie volgens onze recensent Claudia nooit helemaal tot bloei te komen.

De beste manier om te ontdekken of de game wel in jouw straatje past is om het mysterie zelf te ervaren. Dat kan nu dus op drie nieuwe platformen. Uitgever Raw Fury deelde tijdens de XBOX @gamescom-presentatie onderstaande trailer om de gelegenheid te vieren.

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The Séance of Blake Manor verschijnt 27 oktober 2026 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2. Staat jouw Halloween in het teken van de game, of heb je andere gameplannen? Vertel het ons!

Bron: XBOX @gamescom
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 37 reviews 628 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot The Séance of Blake Manor
The Séance of Blake Manor

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Spooky Doorway

Uitgever

Raw Fury

Release

27 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Ow The Rock kent dit niet, maar past wel goed in het straatje van The Great One. Deze game maar eens even in de gaten houden.

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