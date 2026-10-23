Valve-componist noemt Half-Life 3-project HLX tijdens panel

Mike Morasky, componist van diverse Valve-games, dropt vrij nonchalant dat diverse projecten een eigen audiosysteem hebben, waaronder Deadlock en HLX. De nieuwswaarde van dit artikel? Project HLX is volgens dataminers en fans de werknaam van het langverwachte Half-Life 3!

Tijdens GameSoundCon is een panel gehouden over de werking van audio in de Source 2-engine. Onderdeel van dit panel waren Valve-sounddesigners David Feise, Carlye Nyte en dus componist Mike Morasky. Die laatste vertelt terloops dat er gewerkt wordt aan audiotechnologie voor diverse titels. Zo zegt Morasky:

“And in fact, I think Deadlock has their own version of HDR. You know, HLX has its own version, so on and so forth.”

Een aantal jaar geleden dook HLX op in een datamine, waarbij het gerucht onstond dat het hierbij om de werktitel van Half-Life 3 gaat. Het is niet voor het eerst dat Morasky een slippertje maakt. Zo vertelde de componist eerder al dat hij aan twee Valve-games werkt, waarvan Half-Life: Alyx reeds verschenen is. De indruk dat het om een verspreking gaat, wordt versterkt. Feise fluistert namelijk iets tegen Morasky in de trant van: “Nice work”.

Uiteraard geeft bovenstaande diverse fora enkel meer hopium. Half-Life 3 is immers een van de langstlopende memes van het internet geworden. Even werd gedacht dat de game onderdeel van de Steam Machine-lancering zou worden, maar ook die hoop werd weggenomen bij de daadwerkelijke release. Helaas moeten we het vooralsnog doen met dit sprankeltje hoop. Zit jij nog te wachten op Half-Life 3? Half-Life 2 verscheen immers in 2004 en een complete generatie weet hoogstwaarschijnlijk niet wie Gordon Freeman is. Laat het weten in de reacties!