Valve-componist noemt Half-Life 3-project HLX tijdens panel
Mike Morasky, componist van diverse Valve-games, dropt vrij nonchalant dat diverse projecten een eigen audiosysteem hebben, waaronder Deadlock en HLX. De nieuwswaarde van dit artikel? Project HLX is volgens dataminers en fans de werknaam van het langverwachte Half-Life 3!
Tijdens GameSoundCon is een panel gehouden over de werking van audio in de Source 2-engine. Onderdeel van dit panel waren Valve-sounddesigners David Feise, Carlye Nyte en dus componist Mike Morasky. Die laatste vertelt terloops dat er gewerkt wordt aan audiotechnologie voor diverse titels. Zo zegt Morasky:
“And in fact, I think Deadlock has their own version of HDR. You know, HLX has its own version, so on and so forth.”
Een aantal jaar geleden dook HLX op in een datamine, waarbij het gerucht onstond dat het hierbij om de werktitel van Half-Life 3 gaat. Het is niet voor het eerst dat Morasky een slippertje maakt. Zo vertelde de componist eerder al dat hij aan twee Valve-games werkt, waarvan Half-Life: Alyx reeds verschenen is. De indruk dat het om een verspreking gaat, wordt versterkt. Feise fluistert namelijk iets tegen Morasky in de trant van: “Nice work”.
Uiteraard geeft bovenstaande diverse fora enkel meer hopium. Half-Life 3 is immers een van de langstlopende memes van het internet geworden. Even werd gedacht dat de game onderdeel van de Steam Machine-lancering zou worden, maar ook die hoop werd weggenomen bij de daadwerkelijke release. Helaas moeten we het vooralsnog doen met dit sprankeltje hoop. Zit jij nog te wachten op Half-Life 3? Half-Life 2 verscheen immers in 2004 en een complete generatie weet hoogstwaarschijnlijk niet wie Gordon Freeman is. Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Leak
Leak: Steam-lek van 13 TB bevat duizenden builds en files
Een lek bij Steam heeft ruim 13 TB aan data uit de periode van 2003 tot 2013 blootgelegd. De data bevat onder andere builds van Portal 2 en Half Life!11 reacties
-
Nieuws
Cryptische tweet verwijst naar Half-Life 3 in 2025
Een cryptische tweet van de stemacteur van G-Man, Mike Shapiro, heeft geruchten rondom de komst van een nieuwe Half-Life game behoorlijk aangewakkerd.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Half-Life 3 reactie op Steam concurrent Epic Games Store?
Steam heeft er concurrentie bijkregen uit een onverwachte hoek. Epic Games heeft in december een Store gelanceerd en dit kan wel eens uitgroeien tot...0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Is Half-Life 3 geregistreerd?
Zal het dan toch gebeuren? Sinds 2007 is er geen echte Half-Life titel verschenen. Maar meerdere bronnen bij zowel NeoGAF als Polygon zeggen dat er in...5 reacties
Je moet toch wel 35+ zijn wil je Half-Life 1 of 2 nog kunnen herinneren. Nou ben ik wel zo oud, maar veel gamers zal het weinig zeggen. Kan alleen maar hopen dat ze ooit deel 3 uitbrengen en als ze toch bezig zijn, doe effe 1 en 2 dan ook remaken.
Ik geloof er niet meer zo in. Denk dat HLX eerder een non-VR remake zal zijn van HL-Alyx (gezien de X in de code) - met betere specs.
Nooit begrepen waarom Valve nooit meer een vervolg heeft gemaakt. Volgens mij was deze game-reeks best populair en persoonlijk vind ik dit (Half-Life 2) de beste first person shooter ooit gemaakt
Tja Half-Life 3...
Deel 1 en 2 waren fantastisch, ik heb die games helemaal grijs gespeeld en wacht al jaren op deel 3.
Al die geruchten zijn mooi en zo, maar ik verbind er geen conclusies meer aan. Pas als ik de game heb draaien thuis ben ik blij en anders wacht ik gewoon rustig af.
Het zou me ook weer niks verbazen als ie nooit gaat komen, zoals Beyond Good and Evil 2
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.