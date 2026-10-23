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Valve-componist noemt Half-Life 3-project HLX tijdens panel

Door Rudy Wijnberg
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Mike Morasky, componist van diverse Valve-games, dropt vrij nonchalant dat diverse projecten een eigen audiosysteem hebben, waaronder Deadlock en HLX. De nieuwswaarde van dit artikel? Project HLX is volgens dataminers en fans de werknaam van het langverwachte Half-Life 3!

Tijdens GameSoundCon is een panel gehouden over de werking van audio in de Source 2-engine. Onderdeel van dit panel waren Valve-sounddesigners David Feise, Carlye Nyte en dus componist Mike Morasky. Die laatste vertelt terloops dat er gewerkt wordt aan audiotechnologie voor diverse titels. Zo zegt Morasky:

“And in fact, I think Deadlock has their own version of HDR. You know, HLX has its own version, so on and so forth.”

Een aantal jaar geleden dook HLX op in een datamine, waarbij het gerucht onstond dat het hierbij om de werktitel van Half-Life 3 gaat. Het is niet voor het eerst dat Morasky een slippertje maakt. Zo vertelde de componist eerder al dat hij aan twee Valve-games werkt, waarvan Half-Life: Alyx reeds verschenen is. De indruk dat het om een verspreking gaat, wordt versterkt. Feise fluistert namelijk iets tegen Morasky in de trant van: “Nice work”.

Uiteraard geeft bovenstaande diverse fora enkel meer hopium. Half-Life 3 is immers een van de langstlopende memes van het internet geworden. Even werd gedacht dat de game onderdeel van de Steam Machine-lancering zou worden, maar ook die hoop werd weggenomen bij de daadwerkelijke release. Helaas moeten we het vooralsnog doen met dit sprankeltje hoop. Zit jij nog te wachten op Half-Life 3? Half-Life 2 verscheen immers in 2004 en een complete generatie weet hoogstwaarschijnlijk niet wie Gordon Freeman is. Laat het weten in de reacties!

Bron: Reddit
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2824 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Half-Life 3
Half-Life 3

Ontwikkelaar

Valve Software

Uitgever

Valve

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Ik geloof het pas als ik op zijn minst een demo kan spelen.

Overigens vind ik de Half-Life games wel okay, persoonlijke vond ik rond die tijd Soldier of Fortune de betere FPS.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
1 uur geleden

The Rock moet nog maar zien of dit ooit uitkomt, en de kans is alleen maar groot dat het tegen valt 😅

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ik vrees dat deel 3 nooit gaat komen .... anders zou dit allang gebeurd moeten zijn.
Misschien denken ze , half life 2 was een hoogtepunt en daar laten we het bij , de vrees is misschien te groot dat als ze een deel 3 maken en het flopt ... , durven ze niet aan.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Je moet toch wel 35+ zijn wil je Half-Life 1 of 2 nog kunnen herinneren. Nou ben ik wel zo oud, maar veel gamers zal het weinig zeggen. Kan alleen maar hopen dat ze ooit deel 3 uitbrengen en als ze toch bezig zijn, doe effe 1 en 2 dan ook remaken.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
1 uur geleden
GIF via GIPHY
0
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
1 uur geleden bewerkt

Ik geloof er niet meer zo in. Denk dat HLX eerder een non-VR remake zal zijn van HL-Alyx (gezien de X in de code) - met betere specs.
Nooit begrepen waarom Valve nooit meer een vervolg heeft gemaakt. Volgens mij was deze game-reeks best populair en persoonlijk vind ik dit (Half-Life 2) de beste first person shooter ooit gemaakt

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Tja Half-Life 3...
Deel 1 en 2 waren fantastisch, ik heb die games helemaal grijs gespeeld en wacht al jaren op deel 3.
Al die geruchten zijn mooi en zo, maar ik verbind er geen conclusies meer aan. Pas als ik de game heb draaien thuis ben ik blij en anders wacht ik gewoon rustig af.
Het zou me ook weer niks verbazen als ie nooit gaat komen, zoals Beyond Good and Evil 2

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