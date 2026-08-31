Leak: Steam-lek van 13 TB bevat duizenden builds en files
Oh boy, de leaks lijken niet te stoppen. Dit keer is Steam de sigaar, want afgelopen nacht heeft ruim 13 terabyte aan data zijn weg naar het internet gevonden. De leak bevat data uit 2003 tot en met 2013 en kent onder andere betabuilds van Portal 2, Dragon Age: Origins, Call of Duty en ruim tienduizend andere entries.
13 TB aan data klinkt vandaag de dag als hooguit een paar games, maar in 2003 waren de games lang zo groot nog niet. In de 'Steam2'-bestanden, zoals het lek door het leven gaat, zijn een flink aantal betafiles, demo's review- en previewbuilds te vinden. Op GitHub wordt momenteel bijgehouden welke files allemaal aangetroffen worden. Dat het lek officieel is, is inmiddels geen geheim meer. Zo reageert oud-Valve-developer Elan Ruskin op de inmiddels speelbare Portal 2-prereleasebuild. Hierin geeft de ontwikkelaar aan dat de build een flink aantal concepten bevat die simpelweg niet goed genoeg voor het eindproduct waren.
Inmiddels is ook achterhaald hoe het lek heeft kunnen plaatsvinden. De data is namelijk verkregen via een openbaar endpoint, waar gebruikers in staat zijn geweest om zonder autorisatie de files op te vragen. De GitHub-lijst bevat momenteel 10.876 entries, maar het einde is voorlopig nog niet in zicht. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dus dat het hierbij data uit de periode van 2003 tot 2013 bevat. In 2013 is de data-opslag van Steam gewijzigd, wat hoogstwaarschijnlijk de reden is dat de latere data niet beschikbaar is.
Steam heeft vooralsnog geen officieel statement uitgebracht, maar mocht dat het geval zijn, dan werken wij dit bericht uiteraard bij.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Heb je dus niks aan…
Ik ben in ieder geval blij dat dit lek niets te maken heeft met gebruikersgegevens
Maar goed, zijn hier hele spannende dingen in te vinden dan? Of moet dat nog blijken?
'Lek' wordt het woord van het jaar, ben ik bang..