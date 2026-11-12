Vier 35 jaar chaos met Sonic the Hedgehog: Memories and Beyond

Man, man. Wat vliegt de tijd. Zo zit je als een snotaap met een SEGA Mega Drive controller in je knuisten Sonic the Hedgehog te spelen en voor je het weet, ben je vijfendertig jaar verder. Bij SEGA blijft men de blauwe snelheidsduivel steunen - door dik en dun - en om te vieren dat hun mascotte het al drie-en-een-half decennium weet op te nemen tegen Dr. Robotnik, knalt de uitgever een een Memories & Beyond geanimeerde short film uit.

Ergens is het wel een beetje triest dat Dr. Robotnik - of Eggman, wat jij het liefste hebt - na al die tijd nog steeds zo geobsedeerd is door de Chaos Emeralds. Ik bedoel, zoek een gezellige hobby. Kom schrijven voor Gameliner ofzo. Dat kan best helpen. Wij denken namelijk geen een van allen aan world domination (Rudy heel soms) of Chaos Emeralds en hebben het ook kei gezellig. Maar nee, Robotnik moet en zal terreur zaaien en zolang dat gebeurt, zal Sonic ook in de picture blijven. Het levert in ieder geval wel weer materiaal voor de volgende video.

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Mocht je door het bekijken van deze trailer weer helemaal zin hebben in het spelen van Sonic games, dan tref je het. Speciaal voor Sonics vijfendertigste verjaardag strooit SEGA weer flink met kortingen, dus neem gerust een kijkje op de deals pagina van SEGA.

Maar nu we toch aan het mijmeren zijn: wat is jouw mooiste herinnering aan Sonic the Hedgehog? Drop het in de comments hieronder.