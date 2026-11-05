Warhammer 40,000: Rogue Trader's laatste DLC kent releasedatum
Aan alles wat goed is, komt een einde en dat geldt ook voor de geliefde Warhammer 40,000: Rogue Trader. Met een nieuwe trailer onthult Owlcat Games de releasedatum van de allerlaatste DLC.
Eerder dit jaar was al bekendgemaakt dat Warhammer 40,000: Rogue Trader een DLC genaamd Processional of the Damned krijgt. Dankzij de nieuwste trailer weten we nu eindelijk wanneer deze uitbreiding uitkomt. Vanaf 8 december opent er voor jou een nieuw avontuur in de verre toekomst op de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S. Hoewel de trailer niet veel weggeeft over de gameplay en het verhaal, toont de trailer een atmosfeer die doet denken aan het werk van H.P. Lovecraft.
Warhammer 40,000: Rogue Trader is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Switch 2-versie van Warhammar 40,000: Rogue Trader krijgt grote patch en gratis DLC
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