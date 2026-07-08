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Switch 2-versie van Warhammar 40,000: Rogue Trader krijgt grote patch en gratis DLC

Door Simon Verbeke

Toen Warhammer 40,000: Rogue Trader in 2023 uitkwam, werd deze CRPG eigenlijk best goed ontvangen. Het was dan natuurlijk fijn dat Switch 2-eigenaren eind vorig jaar ook met deze titel aan de slag konden gaan, al was die versie van de game nu niet helemaal geslaagd.

Switch 2-versie van Warhammer 40,000: Rogue Trader krijgt fixes én gratis DLC

Op de Switch 2 specifiek waren er véél problemen: performance issues, bugs, lange laadtijden... Met andere woorden: spelers hadden wel degelijk een gegronde reden om wat kwaad te zijn op ontwikkelaar OwlCat Games. Dat is nu verleden tijd: er is een grote patch op de game losgelaten, die deze problemen zou moeten oplossen. Om hun excuses aan te bieden, heeft de ontwikkelaar ook laten weten dat alle huidige en toekomstige DLC gratis zal zijn voor Switch 2-spelers. De Void Shadows en Lex Imperialis uitbreidingen zijn nu al te verkrijgen en er volgen nog twee andere uitbreidingen in de toekomst.

Warhammer 40K Rogue trader switch 2

Warhammer 40,000: Rogue Trader is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Switch 2. De patch waarvan sprake is nu te downloaden.

Bron: Nintendo Life
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 262 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Warhammer 40,000: Rogue Trader
Warhammer 40,000: Rogue Trader

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Owlcat Games

Uitgever

Owlcat Games

Release

7 december 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden bewerkt

Ben wel benieuwd of het nu echt een stuk beter is. Wil de game zeker nog een keer gaan kopen als het nu stukken beter loopt.

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