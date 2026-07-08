Toen Warhammer 40,000: Rogue Trader in 2023 uitkwam, werd deze CRPG eigenlijk best goed ontvangen. Het was dan natuurlijk fijn dat Switch 2-eigenaren eind vorig jaar ook met deze titel aan de slag konden gaan, al was die versie van de game nu niet helemaal geslaagd.

Switch 2-versie van Warhammer 40,000: Rogue Trader krijgt fixes én gratis DLC

Op de Switch 2 specifiek waren er véél problemen: performance issues, bugs, lange laadtijden... Met andere woorden: spelers hadden wel degelijk een gegronde reden om wat kwaad te zijn op ontwikkelaar OwlCat Games. Dat is nu verleden tijd: er is een grote patch op de game losgelaten, die deze problemen zou moeten oplossen. Om hun excuses aan te bieden, heeft de ontwikkelaar ook laten weten dat alle huidige en toekomstige DLC gratis zal zijn voor Switch 2-spelers. De Void Shadows en Lex Imperialis uitbreidingen zijn nu al te verkrijgen en er volgen nog twee andere uitbreidingen in de toekomst.

Warhammer 40,000: Rogue Trader is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Switch 2. De patch waarvan sprake is nu te downloaden.