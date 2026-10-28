Witchbrook tovert januari 2027-releasedatum uit de hoge hoed

De cozy life-sim Witchbrook kreeg de eer de Nintendo Indie World Showcase af te trappen. Dit doet Chucklefish met een gloednieuwe trailer, waarin de releasedatum tevoorschijn wordt getoverd.

Het leven kan soms extra snoezig zijn. Tenminste, dat is goed te zien aan Witchbrook. In deze indie-RPG worden spelers uitgenodigd om zich in te schrijven als heks in opleiding aan het Witchbrook College, in het bruisende kustplaatsje Mossport. Volg diverse opleidingen, maak vrienden en vind de liefde in dit magische avontuur. Uiteraard wordt er ook een hele hoop bij elkaar getoverd, waardoor het een unieke invalshoek kent binnen het stiekem best competitieve cozy-genre. Er valt een hoop te doen, zoals het versieren van je woning en het aankleden van je heks, maar je hoeft het niet alleen te doen, want Witchbrook kent coöperatieve multiplayer voor vier spelers. Zijn dat genoeg redenen om Witchbrook op je verlanglijstje te zetten? Bekijk hieronder de trailer en oordeel zelf:

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Witchbrook is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.