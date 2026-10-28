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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Witchbrook tovert januari 2027-releasedatum uit de hoge hoed

Door Bram Noteboom
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De cozy life-sim Witchbrook kreeg de eer de Nintendo Indie World Showcase af te trappen. Dit doet Chucklefish met een gloednieuwe trailer, waarin de releasedatum tevoorschijn wordt getoverd.

Het leven kan soms extra snoezig zijn. Tenminste, dat is goed te zien aan Witchbrook. In deze indie-RPG worden spelers uitgenodigd om zich in te schrijven als heks in opleiding aan het Witchbrook College, in het bruisende kustplaatsje Mossport. Volg diverse opleidingen, maak vrienden en vind de liefde in dit magische avontuur. Uiteraard wordt er ook een hele hoop bij elkaar getoverd, waardoor het een unieke invalshoek kent binnen het stiekem best competitieve cozy-genre. Er valt een hoop te doen, zoals het versieren van je woning en het aankleden van je heks, maar je hoeft het niet alleen te doen, want Witchbrook kent coöperatieve multiplayer voor vier spelers. Zijn dat genoeg redenen om Witchbrook op je verlanglijstje te zetten? Bekijk hieronder de trailer en oordeel zelf:

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Witchbrook is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Chucklefish
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Witchbrook
Witchbrook

Ontwikkelaar

Chucklefish Games, Robotality

Uitgever

Chucklefish

Release

28 januari 2027

Platforms

PC
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Mijn baas wacht al super lang op deze game. Ze had al opgegeven dat het nog uit ging komen. Ik kan haar morgen het goede nieuws vertellen.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
6 uur geleden bewerkt

Hou deze game in de gaten. Kan best wel wat voor mij wezen.

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