XBOX blijft investeren in 'originele IP's'
XBOX-CEO Asha Sharma geeft aan dat er nog altijd ruimte is voor originele IP's binnen de XBOX-divisie. Dit laat nieuwswebsite Windows Central weten via een artikel.
Het zijn drukke dagen bij XBOX. Sinds de komst van Asha Sharma zijn er first-party studio's losgekoppeld, duizenden werknemers ontslagen en is de contentstrategie volledig op de schop gegaan. Sharma prefereert een focus op de grootste IP's die XBOX te bieden heeft, maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën. Onder het mom van 'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst' is de XBOX-topvrouw ervan overtuigd dat innovaties noodzakelijk zijn voor het merk. Ze had het volgende erover te zeggen:
Met titels, zoals Clockwork Revolution, Kojima's OD en Physint zijn er in ieder geval een aantal unieke projecten om naar uit te kijken.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Bucky Laplace zei ooit:
“Een mens heeft 3 jaar in zijn leven nodig om te leren spreken en de rest van zijn leven om te leren zwijgen.”
Daar kan het management van Xbox nog iets van opsteken.
Ben hun aankondigingspolitiek een beetje beu.
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