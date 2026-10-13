XBOX blijft investeren in 'originele IP's'

XBOX-CEO Asha Sharma geeft aan dat er nog altijd ruimte is voor originele IP's binnen de XBOX-divisie. Dit laat nieuwswebsite Windows Central weten via een artikel.

Het zijn drukke dagen bij XBOX. Sinds de komst van Asha Sharma zijn er first-party studio's losgekoppeld, duizenden werknemers ontslagen en is de contentstrategie volledig op de schop gegaan. Sharma prefereert een focus op de grootste IP's die XBOX te bieden heeft, maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën. Onder het mom van 'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst' is de XBOX-topvrouw ervan overtuigd dat innovaties noodzakelijk zijn voor het merk. Ze had het volgende erover te zeggen:

We're backing our strongest franchises. I want our great games to become great global billion-dollar franchises. I would also like to see us continue to create enduring new IP. We will not survive if we only revive the past. We have to find new ways, and courage, to have invention on new IP, that reaches new sets of audiences. Asha Sharma

Met titels, zoals Clockwork Revolution, Kojima's OD en Physint zijn er in ieder geval een aantal unieke projecten om naar uit te kijken.