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XBOX blijft investeren in 'originele IP's'

Door Bram Noteboom
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XBOX-CEO Asha Sharma geeft aan dat er nog altijd ruimte is voor originele IP's binnen de XBOX-divisie. Dit laat nieuwswebsite Windows Central weten via een artikel.

Het zijn drukke dagen bij XBOX. Sinds de komst van Asha Sharma zijn er first-party studio's losgekoppeld, duizenden werknemers ontslagen en is de contentstrategie volledig op de schop gegaan. Sharma prefereert een focus op de grootste IP's die XBOX te bieden heeft, maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën. Onder het mom van 'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst' is de XBOX-topvrouw ervan overtuigd dat innovaties noodzakelijk zijn voor het merk. Ze had het volgende erover te zeggen:

We're backing our strongest franchises. I want our great games to become great global billion-dollar franchises. I would also like to see us continue to create enduring new IP. We will not survive if we only revive the past. We have to find new ways, and courage, to have invention on new IP, that reaches new sets of audiences.
Asha Sharma

XBOX logo 2026

Met titels, zoals Clockwork Revolution, Kojima's OD en Physint zijn er in ieder geval een aantal unieke projecten om naar uit te kijken.

Bron: Windows Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5663 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
31 minuten geleden

Bucky Laplace zei ooit:
“Een mens heeft 3 jaar in zijn leven nodig om te leren spreken en de rest van zijn leven om te leren zwijgen.” 

Daar kan het management van Xbox nog iets van opsteken.

Ben hun aankondigingspolitiek een beetje beu.

1
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

En nog steeds blijf ik hopen op een Gears of War E-day release op PS5
Zelfs als dit pas over 2 jaar is ofzo. Ik zal er nooit geen Xbox of dikke PC meer voor aanschaffen dat is net effe de gortig.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Ongelofelijk Sharma leert dus ook niet van het verleden.

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden
XBOX blijft investeren in 'originele IP's'

Maar niet in de mensen die deze 'originele IP's' realiseren 😊👌

3
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