Xbox-consoles ondersteunen binnenkort AMD FSR 4.1

AMD heeft aangekondigd spoedig FSR 4.1 op Xbox-consoles uit te rollen. De technologie stelt gebruikers in staat om de beeldkwaliteit aanzienlijk te verbeteren middels AI-upscalingtechnologie. FSR 4.1 moet binnenkort beschikbaar zijn voor Xbox Series S, Xbox Series X en de ROG Ally/Ally X.

In onderstaande video maakt AMD kenbaar dat AMD's FSR 4.1 op meer devices komt te verschijnen. Het gaat hierbij overigens niet enkel om Xbox-platforms, maar ook om reeds voorziene RX 6000, de AI Max-processoren en diverse laptops. Momenteel is er al een vorm van FSR (FidelityFX Super Resolution) beschikbaar, maar met de upgrade naar 4.1 kunnen ook Xbox-spelers genieten van de laatste optimalisaties indien ontwikkelaars de technologie in de game verwerken. De technologie zorgt ervoor dat een game op een lagere resolutie gerendered wordt, waardoor er bespaart wordt aan rekenkracht. Met behulp van AI-algoritmes zorgt FSR 4.1 voor scherpere visuals door de resolutie digitaal te verbeteren.

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Wanneer FSR 4.1 voor de Xbox-consoles beschikbaar komt, is helaas nog onbekend. In de video houdt AMD het vooralsnog op "coming soon".