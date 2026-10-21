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ID@Xbox Fall 2026

Xbox-consoles ondersteunen binnenkort AMD FSR 4.1

Door Rudy Wijnberg
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AMD heeft aangekondigd spoedig FSR 4.1 op Xbox-consoles uit te rollen. De technologie stelt gebruikers in staat om de beeldkwaliteit aanzienlijk te verbeteren middels AI-upscalingtechnologie. FSR 4.1 moet binnenkort beschikbaar zijn voor Xbox Series S, Xbox Series X en de ROG Ally/Ally X.

In onderstaande video maakt AMD kenbaar dat AMD's FSR 4.1 op meer devices komt te verschijnen. Het gaat hierbij overigens niet enkel om Xbox-platforms, maar ook om reeds voorziene RX 6000, de AI Max-processoren en diverse laptops. Momenteel is er al een vorm van FSR (FidelityFX Super Resolution) beschikbaar, maar met de upgrade naar 4.1 kunnen ook Xbox-spelers genieten van de laatste optimalisaties indien ontwikkelaars de technologie in de game verwerken. De technologie zorgt ervoor dat een game op een lagere resolutie gerendered wordt, waardoor er bespaart wordt aan rekenkracht. Met behulp van AI-algoritmes zorgt FSR 4.1 voor scherpere visuals door de resolutie digitaal te verbeteren.

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Wanneer FSR 4.1 voor de Xbox-consoles beschikbaar komt, is helaas nog onbekend. In de video houdt AMD het vooralsnog op "coming soon".

Bron: AMD
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2812 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl7 Checkpoint Jeugd
20 minuten geleden

Dit is goed nieuws. Mooi!

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Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Mooi om te zien. Heb het filmpje gisteren bekeken. Is wel een toned down versie van de PC FSR 4.1 en is vergelijkbaar met de QSSR tech van de Base PS5.

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