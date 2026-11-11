Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX krijgt trailer vol gameplay

Eerder dit jaar werd Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX aangekondigd, een nieuwe videogame in het Yu-Gi-Oh! universum. Oké, het is niet helemaal nieuw, want het is eigenlijk een remake van Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX 3. Tijd voor een nieuwe t-t-t-trailer!

KONAMI heeft een uitgebreide trailer vol met gameplaybeelden getoond van deze remake. Het origineel verscheen in 2008 en dus zijn er best wel wat veranderingen en verbeteringen te bespeuren in deze nieuwe versie. De trailer toont beelden van de verschillende omgevingen waarin je kunt rondlopen, maar (uiteraard) ligt de focus op de duels zelf. Alles heeft een nieuw likje verf gekregen en de animaties zien er nu spectaculairder uit dan ooit. Daarnaast worden ook de multiplayer-modus en de galerij getoond. Check de beelden hier:

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Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX verschijnt op 16 februari 2027 voor de Switch (1 en 2) en pc.