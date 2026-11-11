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Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX krijgt trailer vol gameplay

Door Simon Verbeke
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Eerder dit jaar werd Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX aangekondigd, een nieuwe videogame in het Yu-Gi-Oh! universum. Oké, het is niet helemaal nieuw, want het is eigenlijk een remake van Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX 3. Tijd voor een nieuwe t-t-t-trailer!

KONAMI heeft een uitgebreide trailer vol met gameplaybeelden getoond van deze remake. Het origineel verscheen in 2008 en dus zijn er best wel wat veranderingen en verbeteringen te bespeuren in deze nieuwe versie. De trailer toont beelden van de verschillende omgevingen waarin je kunt rondlopen, maar (uiteraard) ligt de focus op de duels zelf. Alles heeft een nieuw likje verf gekregen en de animaties zien er nu spectaculairder uit dan ooit. Daarnaast worden ook de multiplayer-modus en de galerij getoond. Check de beelden hier:

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Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX verschijnt op 16 februari 2027 voor de Switch (1 en 2) en pc.

Bron: KONAMI
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 412 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX

Ontwikkelaar

Matrix Corporation

Uitgever

Konami

Release

16 februari 2027

Platforms

PC
NSW
NS2
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden bewerkt

Deze ga ik 100% spelen , was helemaal gek van YuGiOh , vooral GX was fantastisch met al die Elemental Heroes 😃🙏

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