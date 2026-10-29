Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Alien: Isolation 2 Q&A-video bevestigt Photo Mode en fysieke launch

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In een Q&A-video laat Creative Assembly meer los over de diverse features van Alien: Isolation 2. Maar liefst vijftien vragen worden door diverse leden van het ontwikkelteam beantwoord en daarbij komen er een aantal revelaties aan te pas.

De video begint traditiegetrouw met vragen over het origineel, het oorspronkelijke team en hoe de visie is bijgesteld. Je kan hier de gebruikelijke PR-antwoorden verwachten, maar het wordt vooral interessant later in de video. Creative Assembly onthult dat Alien: Isolation 2 lanceert met een heuse Photo Mode, zodat je meteen wat plaatjes kan schieten terwijl de Xenomorph een gat in je gezicht knaagt. Ook laat men weten dat er een fysieke editie van de sequel op de planning staat, waardoor men speculeert dat de game weleens vóór januari 2028 kan komen te verschijnen, aangezien PlayStation dan stopt met het produceren van (nieuwe) fysieke titels. Een ander leuk feitje is dat Alien: Isolation 2 nu gebruik kan maken van je microfoon. Als je dus in real-time te veel lawaai maakt, dan verraad je je positie in-game. Voor de vele andere vragen, inclusief eentje over pindakaas, bekijk de video hieronder:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Alien: Isolation 2 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Creative Assembly
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5779 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Alien: Isolation 2
Best of gamescom
Alien: Isolation 2

Ontwikkelaar

Creative Assembly

Uitgever

SEGA

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord