Alien: Isolation 2 Q&A-video bevestigt Photo Mode en fysieke launch
In een Q&A-video laat Creative Assembly meer los over de diverse features van Alien: Isolation 2. Maar liefst vijftien vragen worden door diverse leden van het ontwikkelteam beantwoord en daarbij komen er een aantal revelaties aan te pas.
De video begint traditiegetrouw met vragen over het origineel, het oorspronkelijke team en hoe de visie is bijgesteld. Je kan hier de gebruikelijke PR-antwoorden verwachten, maar het wordt vooral interessant later in de video. Creative Assembly onthult dat Alien: Isolation 2 lanceert met een heuse Photo Mode, zodat je meteen wat plaatjes kan schieten terwijl de Xenomorph een gat in je gezicht knaagt. Ook laat men weten dat er een fysieke editie van de sequel op de planning staat, waardoor men speculeert dat de game weleens vóór januari 2028 kan komen te verschijnen, aangezien PlayStation dan stopt met het produceren van (nieuwe) fysieke titels. Een ander leuk feitje is dat Alien: Isolation 2 nu gebruik kan maken van je microfoon. Als je dus in real-time te veel lawaai maakt, dan verraad je je positie in-game. Voor de vele andere vragen, inclusief eentje over pindakaas, bekijk de video hieronder:
Alien: Isolation 2 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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