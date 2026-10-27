Avatar State-update voor Avatar Legends krijgt releasedatum
In een nieuwe gameplaytrailer voor Avatar Legends: The Fighting Game kondigt Gameplay Group International de officiële releasedatum van de Avatar State-update aan. Vanaf 28 oktober spelen Avatar State Aang en Nightmare Korra eindelijk zoals het hoort.
Een paar weken geleden had Gameplay Group International al een eerste blik op de aankomende Avatar State-update gedeeld. Hierin was al te zien dat Avatar State Aang Roku kan oproepen en Nightmare Korra aanvalt met de kettingen die aan haar vastgeketend zijn. Ook toonde ze het aangepaste uiterlijk van de twee personages. Met de nieuwste trailer geeft Gameplay Group International een diepere blik op de verbeterde gameplay van deze twee personages. Aang kan Kyoshi oproepen en beide personages hebben nieuwe superacties die regelrecht afkomstig zijn uit Avatar: The Last Airbender en The Legend of Korra.
Vanaf 28 oktober is de Avatar State-update beschikbaar voor de pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.
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