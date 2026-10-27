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Avatar State-update voor Avatar Legends krijgt releasedatum

Door Amber Linders
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In een nieuwe gameplaytrailer voor Avatar Legends: The Fighting Game kondigt Gameplay Group International de officiële releasedatum van de Avatar State-update aan. Vanaf 28 oktober spelen Avatar State Aang en Nightmare Korra eindelijk zoals het hoort.

Een paar weken geleden had Gameplay Group International al een eerste blik op de aankomende Avatar State-update gedeeld. Hierin was al te zien dat Avatar State Aang Roku kan oproepen en Nightmare Korra aanvalt met de kettingen die aan haar vastgeketend zijn. Ook toonde ze het aangepaste uiterlijk van de twee personages. Met de nieuwste trailer geeft Gameplay Group International een diepere blik op de verbeterde gameplay van deze twee personages. Aang kan Kyoshi oproepen en beide personages hebben nieuwe superacties die regelrecht afkomstig zijn uit Avatar: The Last Airbender en The Legend of Korra.

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Vanaf 28 oktober is de Avatar State-update beschikbaar voor de pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Gameplay Group International
Amber Linders
Amber Linders Trainee
16 artikelen geplaatst

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Packshot Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Gameplay Group International

Uitgever

Gameplay Group International, PM Studios

Release

23 juli 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
32 minuten geleden

Komt er nou nog een Switch 2 versie?

0
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