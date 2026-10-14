Avatar State Patch onthuld voor Avatar Legends tijdens EVO

Tijdens de Evolution Championship Series (EVO) in Frankrijk heeft Gameplay Group International een trailer voor de Avatar State Patch onthuld. Deze update, waarvan de releasedatum nog onbekend is, belooft het uiterlijk en de gameplay van Avatar Legends te veranderen.

Zoals hierboven vernoemt, verandert de Avatar State Patch een aantal elementen van de game's uiterlijk. Zo krijgt het hoofdmenuscherm een dagcyclus bestaande uit een ochtend-, middag-, avond- en nachtscène. Dit is allemaal leuk en aardig, maar de visuele aanpassing waar fans natuurlijk het langst op hebben gewacht is het uiterlijk van Avatar State Aang en Nightmare Korra. Dankzij de aankomende update zien ze er niet meer uit als reskins van de basis Aang en Korra. Net zoals in de animatieseries vliegt Avatar State Aang nu shirtloos en sleept Nightmare Korra zware kettingen met haar mee.

Naast visuele aanpassingen gaat de update ook de gameplay veranderen. Zo belooft de trailer een verbeterde trainingmodus en een update voor de Tutorials en Combo Trials. De verschillende vechtstadiums die momenteel nog uniek zijn aan Story Mode worden ook buiten deze modus beschikbaar gemaakt. Verder krijgen Avatar State Aang en Nightmare Korra nieuwe moves toegevoegd. Na de update kan Avatar State Aang Roku oproepen en kan Nightmare Korra haar kettingen gebruiken om tegenstanders vanaf een afstand te slaan.

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Hoewel de releasedatum nog onbekend is, weten we al wel dat de update beschikbaar gaat zijn voor de pc, XBOX Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch.