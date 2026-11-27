Video's over het schoonmaken en herstellen van antieken zijn voor veel mensen een manier om even tot rust te komen, maar zou dat ook nog zo zijn als jij zelf de antieken opknapt? Dat is een vraag die Quite OK Games beantwoordt met de release van Reshine.

Reshine is volgens de ontwikkelaar een rustgevende game zonder enige vorm van druk waarin het jouw taak is om antieken weer een nieuw leven in te blazen. Binnen een knus werkschuurtje doe jij dit onder het toezicht van een schattige kat. Naast een grote en gevarieerde hoeveelheid antieken om te herstellen, belooft Reshine ook een uitlaat te zijn voor al jouw creatieve energie.

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Reshine is vanaf vandaag beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch.