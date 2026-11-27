Onlangs heeft Ubisoft Entertainment al bewezen met hun GenAI-project Motherbrain dat het geen problemen heeft met het gebruik van deze controversiële technologie. Ubisoft heeft duidelijk interesse in het werken met GenAI, maar volgens het bedrijf gaat dit niet zo ver als een recent rapport je zou doen geloven.

Een maand geleden publiceerde Vertical Slice een rapport van Chris Kerr over een GenAI-regel van Ubisoft. Volgens een aantal anonieme Ubisoft-medewerkers moeten interne teams tijdens het pitchen van een project uitleggen hoe zij GenAI gaan gebruiken om productie te versnellen en te vereenvoudigen. In het geval dat een team geen gebruik wil maken van GenAI, moeten zij uitleggen waarom GenAI niet geschikt is voor het project. Als dit niet gedaan wordt, mag een project niet verdergaan.

Kerr had in het rapport al aangegeven dat één bron stelde dat deze regel nog niet expliciet verplicht is. In een verklaring gedeeld met Vertical Slice bevestigt Ubisoft dit laatste. Hoewel het bedrijf zijn werknemers aanmoedigt om GenAI te verkennen, heeft Ubisoft het gebruik daarvan niet verplicht. Het bedrijf wil alleen dat zijn teams kunnen vaststellen welke technologieën zij gaan gebruiken en hoe deze aansluiten op de game en game-ervaring die zij willen creëren.

Ubisoft | Rayman Legends Retold

Hoewel Ubisoft-werknemers dus niet verplicht zijn om GenAI te gebruiken, heeft een werknemer aan Vertical Slice laten weten dat meerdere van hen zich in het nauw gedreven voelen door GenAI als gevolg van de positieve blik die hun leiders hebben op deze technologie. Denk jij dat deze werknemers zich redeloos zorgen maken, of gaat er ooit een dag komen dat Ubisoft daadwerkelijk het gebruik van GenAI gaat verplichten? Vertelt het ons in de comments!