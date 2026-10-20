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Reshine combineert PowerWash Simulator met restaureren

Door Rudy Wijnberg
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Terwijl we in PowerWash Simulator spullen enkel schoonmaken, dienen we in Reshine net een stapje verder te gaan. De aankomende game plaatst ons namelijk in de huid van een restaurateur die allerhande voorwerpen dient op te knappen. De game is zojuist voorzien van een releasedatum. Reshine verschijnt namelijk op 26 november 2026.

Antiek blijft een lastig dingetje, want wat is nou veel waard en wat is simpelweg rommel? Op camera komen bij Tussen Kunst en Kitsch is niet langer nodig. Reshine maakt namelijk geen onderscheid op basis van prijs. In de game knappen we oude spulletjes met sentimentele waarde op. Dat doen we door de spullen op te poetsen, te schuren en te lakken. De creatieve vrijheid ligt volledig bij jou. Nu maar hopen dat de klant je smaak kan waarderen.

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Reshine verschijnt op 26 november 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc. Wil jij alvast poetsen? Speel dan nu de Reshine-demo via Steam.

Bron: Quite OK Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2802 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Reshine
Reshine

Ontwikkelaar

Quite OK Games

Uitgever

Quite OK Games

Release

26 november 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
34 minuten geleden

Kan best leuk wezen.

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