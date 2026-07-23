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XBOX-versie Avatar Legends: The Fighting Game uitgesteld 12 uur vóór release

Door Bram Noteboom
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Terwijl menig speler zich opmaakt voor de launch van Avatar Legends: The Fighting Game, moeten de XBOX-spelers langer wachten. Twaalf uur vóór de release van de vechtgame is de titel uitgesteld.

In een statement laat ontwikkelaar Gameplay Group weten dat ze geforceerd worden om de XBOX-launch uit te stellen. Ze hebben een probleem in de backend gevonden en moeten deze eerst zien op te lossen, voordat de XBOX-versie van Avatar Legends: The Fighting Game het levenslicht kan zien. De nieuwe releasedatum staat op 3 september 2026 en de huidige pre-orders worden niet geannuleerd.

Verder komen de Nintendo Switch-spelers ook niet geheel ongeschonden uit de strijd. De Switch 2-versie is voorlopig niet klaar voor de release en de launch op de originele Switch is eigenlijk niet compleet te noemen. Alleen de Standard Edition is beschikbaar en features, zoals cross-play en andere talen buiten Engels, zijn niet onderdeel van de Switch-versie. Gameplay Group hoopt zo snel mogelijk de game te updaten naar het niveau van de andere varianten.

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Avatar Legends: The Fighting Game is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Bron: PM Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game

Ontwikkelaar

Gameplay Group International

Uitgever

Gameplay Group International, PM Studios

Release

23 juli 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
4 uur geleden

Last minute dit. Gelukkig de andere platforms niet.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
7 uur geleden

Zo, toch iets langer als een maand uitgesteld. Nou ben ik niet iemand die op deze game zit te wachten, maar als je hier dus wel op zit te wachten, en specifiek op de xbox, en je zit er helemaal klaar voor en je krijgt dit bericht te zien.. Dan denk je toch ook "laat maar zitten" en verkoop je je xbox en koop je maar iets waarop je de game dan wel kan spelen haha 🤣

0
Avatar Freddy
Freddy
lvl2 Journey Awaits!
8 uur geleden

Avatar is geweldig, maar dit is zo'n game waar je in een oneindige combo terecht komt en keihard wordt ingemaakt in multiplayer. Ik blijf hier ver vandaan :)

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
8 uur geleden

Niet echt sierlijk om dit zo kort voor de release pas aan te kondigen. Zelf koop ik hem gewoon op PC waarschijnlijk, maar ik wacht eerst nog even de Tokon open beta af.

1
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