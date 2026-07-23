Terwijl menig speler zich opmaakt voor de launch van Avatar Legends: The Fighting Game, moeten de XBOX-spelers langer wachten. Twaalf uur vóór de release van de vechtgame is de titel uitgesteld.

In een statement laat ontwikkelaar Gameplay Group weten dat ze geforceerd worden om de XBOX-launch uit te stellen. Ze hebben een probleem in de backend gevonden en moeten deze eerst zien op te lossen, voordat de XBOX-versie van Avatar Legends: The Fighting Game het levenslicht kan zien. De nieuwe releasedatum staat op 3 september 2026 en de huidige pre-orders worden niet geannuleerd.

Verder komen de Nintendo Switch-spelers ook niet geheel ongeschonden uit de strijd. De Switch 2-versie is voorlopig niet klaar voor de release en de launch op de originele Switch is eigenlijk niet compleet te noemen. Alleen de Standard Edition is beschikbaar en features, zoals cross-play en andere talen buiten Engels, zijn niet onderdeel van de Switch-versie. Gameplay Group hoopt zo snel mogelijk de game te updaten naar het niveau van de andere varianten.

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Avatar Legends: The Fighting Game is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.