Zaheer sluit zich aan bij Avatar Legends: The Fighting Game
Anarchist en leider van The Red Lotus: Zaheer vliegt naar Avatar Legends: The Fighting Game. De vechtersbaas komt uiteraard niet zonder zijn trouwe kompanen en de nodige airbendingtrucjes.
Zaheer maakte zijn eerste opwachting in Book 3 van Avatar: The Legend of Korra. De anarchist kent een flink verhaal, waarin zijn poging om Korra te vangen faliekant mislukt. Zaheer raakt op jonge leeftijd gevangen, maar zweert uit te breken zodat hij zijn vrienden Ghazan, P'Li en Ming-Hua kan bevrijden. Wat volgt is een avontuur vol verraad, macht en wijze lessen. Eén ding is echter zeker: Zaheer is een absolute vijand om rekening mee te houden.
Avatar Legends: The Fighting Game verschijnt op 23 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt later ook voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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