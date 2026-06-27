Avatar Legends: The Fighting Game klaar voor pre-order
Waar Avatar: The Last Airbender draait om vrede, is in Avatar Legends: The Fighting Game juist het tegenovergestelde het geval. De op 23 juli te verschijnen fightinggame is nu beschikbaar als pre-order op consoles en dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige bonussen.
Avatar Legends: The Fighting Game is een ambitieus project van het relatief kleine Gameplay Group International. In deze typische fightinggame kunnen we kiezen uit een brede selectie Avatar-personages, zoals Aang, Azula en Toph. In totaal bestaat het roster uit twaalf personages, maar daar komt al snel verandering in. Spelers die een pre-order plaatsen, krijgen namelijk stemrecht voor één van de vijf Year 1-personages.
De pre-order voor Avatar Legends: The Fighting Game is vanaf nu beschikbaar. Naast het stemrecht ontgrendel je ook een skin voor supportpersonage Appa, bèta-toegang van 2 tot en met 5 juli en diverse paletteswaps voor de vechters.
Avatar Legends: The Fighting Game verschijnt op 23 juli voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Opvallend genoeg is de Nintendo Switch 2-versie uit de trailer verdwenen en is de game vooralsnog ook niet terug te vinden op de website van Nintendo. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt Avatar Legends: The Fighting Game daarom op een later moment alsnog voor Nintendo Switch 2. De game kent een adviesprijs van €29,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Heb de anime klaar staan om te kijken van Avatar.. Maar die heb ik al jaren klaar staan, haha! 😂
Zelfs met mijn nieuwe pc heb ik Avatar weer overgezet. Maar die gasten van bonuslevel (podcast) maken me er altijd hyped voor en ben erg benieuwd of de show zo goed is als dat zij beweren. Er komt een dag dat ik er over kan mee praten xD
Best mooie graphics, ze hebben de artstyle van de show goed vertaald!
Wel jammer dat ze Iroh, een van de populairste personages uit de serie, in de expansion pass stoppen.
Wat is dat toch dat Switch 2 versie's nog steeds later komen.
Wanneer kwam nou die open world game van Avatar? Daar kijk ik pas naar uit. Dit universum is zo tof.