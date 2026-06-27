Avatar Legends: The Fighting Game klaar voor pre-order

Waar Avatar: The Last Airbender draait om vrede, is in Avatar Legends: The Fighting Game juist het tegenovergestelde het geval. De op 23 juli te verschijnen fightinggame is nu beschikbaar als pre-order op consoles en dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige bonussen.

Avatar Legends: The Fighting Game is een ambitieus project van het relatief kleine Gameplay Group International. In deze typische fightinggame kunnen we kiezen uit een brede selectie Avatar-personages, zoals Aang, Azula en Toph. In totaal bestaat het roster uit twaalf personages, maar daar komt al snel verandering in. Spelers die een pre-order plaatsen, krijgen namelijk stemrecht voor één van de vijf Year 1-personages.

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De pre-order voor Avatar Legends: The Fighting Game is vanaf nu beschikbaar. Naast het stemrecht ontgrendel je ook een skin voor supportpersonage Appa, bèta-toegang van 2 tot en met 5 juli en diverse paletteswaps voor de vechters.

Avatar Legends: The Fighting Game verschijnt op 23 juli voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Opvallend genoeg is de Nintendo Switch 2-versie uit de trailer verdwenen en is de game vooralsnog ook niet terug te vinden op de website van Nintendo. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt Avatar Legends: The Fighting Game daarom op een later moment alsnog voor Nintendo Switch 2. De game kent een adviesprijs van €29,99.