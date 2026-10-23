Cult of the Lamb nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2
Cult of the Lamb is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Devolver Digital en Massive Monster laten dit weten via een nieuwe trailer.
De actiegame was al reeds beschikbaar voor de originele Switch, maar ontvangt nu een gratis upgrade. Spelers die de game dus al in hun bezit hebben, hoeven geen cent extra te lappen om gebruik te maken van de Switch 2-features. Ook worden alle DLC's, zoals Woolhaven, meteen naar de current-gen console van Nintendo gebracht. Betere performance is natuurlijk altijd welkom, al is er nog meer om naar uit te kijken. De trailer eindigt namelijk met een prikkelende teaser. Is er nog een uitbreiding voor Cult of the Lamb onderweg? Kijk vooral de trailer en beoordeel het zelf:
Cult of the Lamb is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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