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Cult of the Lamb nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom
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Cult of the Lamb is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Devolver Digital en Massive Monster laten dit weten via een nieuwe trailer.

De actiegame was al reeds beschikbaar voor de originele Switch, maar ontvangt nu een gratis upgrade. Spelers die de game dus al in hun bezit hebben, hoeven geen cent extra te lappen om gebruik te maken van de Switch 2-features. Ook worden alle DLC's, zoals Woolhaven, meteen naar de current-gen console van Nintendo gebracht. Betere performance is natuurlijk altijd welkom, al is er nog meer om naar uit te kijken. De trailer eindigt namelijk met een prikkelende teaser. Is er nog een uitbreiding voor Cult of the Lamb onderweg? Kijk vooral de trailer en beoordeel het zelf:

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Cult of the Lamb is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Devolver Digital / Massive Monster
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5730 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Cult of the Lamb

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Massive Monster

Uitgever

Devolver Digital

Release

11 augustus 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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