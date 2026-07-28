Cult of the Lamb: The Board Game is een terechte Kickstarter-hit

PSN of Xbox down? Pak de bordspellen er dan maar bij! Kickstarter is een nieuw, veelbelovend project rijker. Cult of the Lamb: The Board Game kan namelijk op het platform worden gesteund. Het doel is inmiddels ruimschoots behaald, maar het steunen van dit project levert alsnog de nodige voordelen op.

Cult of the Lamb: The Board Game is een competitieve tabletop dungeon crawler waaraan vier spelers gelijktijdig kunnen deelnemen. Het bordspel is logischerwijs gebaseerd op de gelijknamige game; Cult of the Lamb, waarin we een schattig lammetje besturen dat langzaamaan een duistere cult opbouwt. In het bordspel doorkruisen we diverse dungeons, bouwen we onze schare volgers uit en proberen we natuurlijk de profeet der profeten te worden.

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Initieel begon de Kickstarter-campagne met een doel van €22.154, maar inmiddels staat de teller al op €1.329.480. Daarmee zijn direct de huidige stretch goals behaald, waardoor backers meer waar voor hun geld krijgen. Denk hierbij aan additionele volgers, sticker sheets, foil cards en een collectible display. De stretch goals worden echter met regelmaat aangevuld, de verwachting is momenteel dan ook dat er nog een flink aantal bijkomen.

Uiteraard zijn er diverse tiers waarmee je Cult of the Lamb: The Board Game kunt steunen. Voor €2 ontvang je updates, maar geen fysieke producten. Voor €71 krijg je de Retail Edition, inclusief het basisspel, een Follower Pack en alle stretch goals van de Retail Edition. Wil je meer? Dan is er de Deluxe Edition van €140, met onder andere miniatuurfiguren, houten tokens en meer. Heb je echt geen idee waar je je geld deze zomer aan moet uitgeven? Dan is de All-In Deluxe Edition wellicht iets voor jou. Voor €292 ontvang je alle rewards, alle stretch goals, organizers, een tote bag en nog veel meer. Alle prijzen zijn overigens exclusief verzendkosten, houd er dus rekening mee dat die er nog bovenop komen.

Naar verwachting wordt Cult of the Lamb: The Board Game in december 2027 geleverd. Mocht je interesse hebben of simpelweg alle onderdelen willen bekijken, bezoek dan de Kickstarter-pagina van Cult of the Lamb: The Board Game via de bron. Je hebt tot vrijdag 14 augustus 19.00 uur de tijd om het project te steunen.