Tientallen Devolver-games krijgen tot 90% korting in uitverkoop
Devolver heeft middels onderstaande vermakelijke video de Devolver Autumn Sale aangekondigd. De uitverkoop biedt flinke kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 90%. Het gaat hierbij om tientallen games die voor slechts een paar piek zijn op te pikken.
Uitgever Devolver heeft een lekker portfolio met vrij populaire AA-games. Deze zijn nu vrijwel allemaal in de sale gegaan. De kortingen kunnen oplopen tot 90%, waardoor games zoals Inscryption, Cult of the Lamb, Hotline Miami, Death's Door, The Talos Principle 2 en Return to Monkey Island voor een habbekrats zijn op te pikken. Bekijk de link in de bron voor een volledig overzicht van alle games, maar check onderstaand schema voor een aantal highlights inclusief prijzen.
|Game
|Prijs van
|Prijs voor
|The Talos Principle 2
|€28,99
|€2,89
|Death's Door
|€19,50
|€1,95
|Cult of the Lamb
|€22,99
|€11,49
|The Talos Principle: Reawakened
|€39,99
|€9,99
|Inscryption
|€19,99
|€7,99
|Quarantine Zone: The Last Check
|€19,99
|12,99
|Ball x Pit
|€14,99
|€9,89
|Enter the Gungeon
|€14,79
|€2,95
|Hotline Miami
|€9,75
|€1,95
|Hotline Miami 2: Wrong Number
|€14,79
|€2,21
|Gris
|€14,79
|€2,95
|Return to Monkey Island
|€24,50
|€6,12
|Baby Steps
|€19,99
|€9,99
|The Plucky Squire
|€29,99
|€9,89
|My Friend Pedro
|€19,50
|€3,90
|The Messenger
|€19,50
|€3,90
|Trek to Yomi
|€19,50
|€3,50
|Reigns: The Witcher
|€5,99
|€4,19
Ga jij een van de games aanschaffen, en welke game moet een mede-Gameliner echt gespeeld hebben? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
The Talos Principle 2
Cult of the Lamb
Death's Door
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