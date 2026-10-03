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Tientallen Devolver-games krijgen tot 90% korting in uitverkoop

Door Rudy Wijnberg
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Devolver heeft middels onderstaande vermakelijke video de Devolver Autumn Sale aangekondigd. De uitverkoop biedt flinke kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 90%. Het gaat hierbij om tientallen games die voor slechts een paar piek zijn op te pikken.

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Uitgever Devolver heeft een lekker portfolio met vrij populaire AA-games. Deze zijn nu vrijwel allemaal in de sale gegaan. De kortingen kunnen oplopen tot 90%, waardoor games zoals Inscryption, Cult of the Lamb, Hotline Miami, Death's Door, The Talos Principle 2 en Return to Monkey Island voor een habbekrats zijn op te pikken. Bekijk de link in de bron voor een volledig overzicht van alle games, maar check onderstaand schema voor een aantal highlights inclusief prijzen.

GamePrijs vanPrijs voor
The Talos Principle 2€28,99€2,89
Death's Door€19,50€1,95
Cult of the Lamb€22,99€11,49
The Talos Principle: Reawakened€39,99€9,99
Inscryption€19,99€7,99
Quarantine Zone: The Last Check€19,9912,99
Ball x Pit€14,99€9,89
Enter the Gungeon€14,79€2,95
Hotline Miami€9,75€1,95
Hotline Miami 2: Wrong Number€14,79€2,21
Gris€14,79€2,95
Return to Monkey Island€24,50€6,12
Baby Steps€19,99€9,99
The Plucky Squire€29,99€9,89
My Friend Pedro€19,50€3,90
The Messenger€19,50€3,90
Trek to Yomi€19,50€3,50
Reigns: The Witcher€5,99€4,19

Ga jij een van de games aanschaffen, en welke game moet een mede-Gameliner echt gespeeld hebben? Laat het weten in de reacties!

Bron: Devolver Autumn Sale
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2713 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar IDG100
IDG100
lvl4 Reply Goblin
12 minuten geleden

Alsof ik nog een reden nodig had om Guybrush Threepwood weer eens op te zoeken

0
Avatar Baroness
Baroness
lvl5 Thread Hunter
58 minuten geleden

Een mooi lijstje!
Maar 80% heb ik al fysiek, tja Devolver maakt gewoon (bijna) altijd goede games.

0
Avatar Peterror
Peterror
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Zijn er mensen die Hotline Miami nog niet gespeeld hebben?

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Nou Deaths Door kan je voor 1,95 niet laten liggen.

0
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