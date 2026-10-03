Het gevaar loert in de schaduw in Persona 4 Revival
Mocht je bang zijn dat je na de grote releases van 2026 in een groot zwart gat valt qua games, maak je dan maar geen zorgen. Persona 4 Revival verschijnt namelijk op 18 februari 2027 en alles wijst erop dat dit weer een absolute topper gaat worden.
Ontrafel de mysteries van het Midnight Channel. Persona 4 Revival lijkt een getrouwe remake met de nodige toevoegingen te worden. Zo zien we in onderstaande trailer hoe de cast zijn dagelijkse rompslomp beleeft. Naast de reguliere activiteiten is er echter meer dan genoeg actie en verhaal te beleven. Mocht deze op je radar staan, trek er dan wel alvast even wat tijd voor uit. De originele versie van Persona 4 neemt namelijk makkelijk 70 uur in beslag.
Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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