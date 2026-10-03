Het gevaar loert in de schaduw in Persona 4 Revival

Mocht je bang zijn dat je na de grote releases van 2026 in een groot zwart gat valt qua games, maak je dan maar geen zorgen. Persona 4 Revival verschijnt namelijk op 18 februari 2027 en alles wijst erop dat dit weer een absolute topper gaat worden.

Ontrafel de mysteries van het Midnight Channel. Persona 4 Revival lijkt een getrouwe remake met de nodige toevoegingen te worden. Zo zien we in onderstaande trailer hoe de cast zijn dagelijkse rompslomp beleeft. Naast de reguliere activiteiten is er echter meer dan genoeg actie en verhaal te beleven. Mocht deze op je radar staan, trek er dan wel alvast even wat tijd voor uit. De originele versie van Persona 4 neemt namelijk makkelijk 70 uur in beslag.

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Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.