Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Het gevaar loert in de schaduw in Persona 4 Revival

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Mocht je bang zijn dat je na de grote releases van 2026 in een groot zwart gat valt qua games, maak je dan maar geen zorgen. Persona 4 Revival verschijnt namelijk op 18 februari 2027 en alles wijst erop dat dit weer een absolute topper gaat worden.

Ontrafel de mysteries van het Midnight Channel. Persona 4 Revival lijkt een getrouwe remake met de nodige toevoegingen te worden. Zo zien we in onderstaande trailer hoe de cast zijn dagelijkse rompslomp beleeft. Naast de reguliere activiteiten is er echter meer dan genoeg actie en verhaal te beleven. Mocht deze op je radar staan, trek er dan wel alvast even wat tijd voor uit. De originele versie van Persona 4 neemt namelijk makkelijk 70 uur in beslag.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2713 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

18 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Jericho
Jericho
lvl3 XP Farmer
19 minuten geleden

P5 en P5R volledig uitgespeeld.
4 golden ook uitgespeeld op de Vita. 3 remake.. ik kwam er niet in. Toch verder gegaan en verhaal is goed maar niet zo goed als 4 en 5 i.m.o.
Kan dan ook niet wachten op deze remake.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord