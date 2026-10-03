The Boba Teashop - Refill brengt cozy en horror samen
Het voelt haast alsof BrokenLore's Serafini Productions iedere week met een nieuwe aankondiging op de proppen komt. Zo ook deze week met The Boba Teashop - Refill, een game waarin we werken in een boba-winkel met een bijzonder grimmige setting.
The Boba Teashop - Refill wordt in samenwerking met Mike Ten ontwikkeld. Mike Ten heeft eerder al The Boba Teashop gelanceerd, een indiegame met een vrijwel gelijke setting. Deze 'Refill'-versie kent echter flink betere visuals en een verder uitgediept verhaal. In de game spelen we als Maya, een medewerkster van de Boba Teashop. Maya dient bestellingen aan te nemen, de drankjes te maken en simpelweg de klant te behagen. Gaandeweg haar loopbaan verandert er echter iets in de winkel. Maya's dagelijkse routine wordt steeds duisterder. Zo zien we versgegraven graven, oogballetjes als ingrediënten en vooral veel narigheid.
The Boba Teashop - Refill kent nog geen releasedatum, maar verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
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