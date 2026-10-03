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The Boba Teashop - Refill brengt cozy en horror samen

Door Rudy Wijnberg
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Het voelt haast alsof BrokenLore's Serafini Productions iedere week met een nieuwe aankondiging op de proppen komt. Zo ook deze week met The Boba Teashop - Refill, een game waarin we werken in een boba-winkel met een bijzonder grimmige setting.

The Boba Teashop - Refill wordt in samenwerking met Mike Ten ontwikkeld. Mike Ten heeft eerder al The Boba Teashop gelanceerd, een indiegame met een vrijwel gelijke setting. Deze 'Refill'-versie kent echter flink betere visuals en een verder uitgediept verhaal. In de game spelen we als Maya, een medewerkster van de Boba Teashop. Maya dient bestellingen aan te nemen, de drankjes te maken en simpelweg de klant te behagen. Gaandeweg haar loopbaan verandert er echter iets in de winkel. Maya's dagelijkse routine wordt steeds duisterder. Zo zien we versgegraven graven, oogballetjes als ingrediënten en vooral veel narigheid.

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The Boba Teashop - Refill kent nog geen releasedatum, maar verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Serafini Productions
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2713 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Boba Teashop - Refill
The Boba Teashop - Refill

Ontwikkelaar

Serafini Productions

Uitgever

Serafini Productions

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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