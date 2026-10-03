Dit hebben de diverse steden in Stranger Than Heaven te bieden

Dat Stranger Than Heaven een compleet eigen combatsysteem heeft, mag onderhand wel duidelijk zijn. Toch vrezen veel spelers, waaronder ikzelf, dat ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku (RGG) de zijactiviteiten flink heeft teruggeschroefd. Onderstaande video's bewijzen het tegendeel, want in de deep dives zien we in drie van de vijf steden aardig wat additionele activiteiten voorbijkomen.

RGG is flink aan het bouwen aan zijn portfolio. Niet alleen werkt de ontwikkelaar aan Virtua Fighter Crossroads, ook werkt de studio aan Stranger Than Heaven, een uniek verhaal waarin we hetzelfde personage vijftig jaar lang volgen. Hoofdpersonage Daito zit echter niet stil en reist af naar diverse steden. De deep dives kwamen al eens voorbij tijdens de Stranger Than Heaven Tokyo Game Show-livestream, maar zijn nu eindelijk ook in hogere kwaliteit en voorzien van Engelstalige audio geplaatst. Ben jij benieuwd wat er allemaal te doen is in Kokura (Fukuoka), Kure (Hiroshima) en Minami (Osaka)? Check dan onderstaande beelden!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.