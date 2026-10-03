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Dit hebben de diverse steden in Stranger Than Heaven te bieden

Door Rudy Wijnberg
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Dat Stranger Than Heaven een compleet eigen combatsysteem heeft, mag onderhand wel duidelijk zijn. Toch vrezen veel spelers, waaronder ikzelf, dat ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku (RGG) de zijactiviteiten flink heeft teruggeschroefd. Onderstaande video's bewijzen het tegendeel, want in de deep dives zien we in drie van de vijf steden aardig wat additionele activiteiten voorbijkomen.

RGG is flink aan het bouwen aan zijn portfolio. Niet alleen werkt de ontwikkelaar aan Virtua Fighter Crossroads, ook werkt de studio aan Stranger Than Heaven, een uniek verhaal waarin we hetzelfde personage vijftig jaar lang volgen. Hoofdpersonage Daito zit echter niet stil en reist af naar diverse steden. De deep dives kwamen al eens voorbij tijdens de Stranger Than Heaven Tokyo Game Show-livestream, maar zijn nu eindelijk ook in hogere kwaliteit en voorzien van Engelstalige audio geplaatst. Ben jij benieuwd wat er allemaal te doen is in Kokura (Fukuoka), Kure (Hiroshima) en Minami (Osaka)? Check dan onderstaande beelden!

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2713 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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