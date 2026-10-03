Dit hebben de diverse steden in Stranger Than Heaven te bieden
Dat Stranger Than Heaven een compleet eigen combatsysteem heeft, mag onderhand wel duidelijk zijn. Toch vrezen veel spelers, waaronder ikzelf, dat ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku (RGG) de zijactiviteiten flink heeft teruggeschroefd. Onderstaande video's bewijzen het tegendeel, want in de deep dives zien we in drie van de vijf steden aardig wat additionele activiteiten voorbijkomen.
RGG is flink aan het bouwen aan zijn portfolio. Niet alleen werkt de ontwikkelaar aan Virtua Fighter Crossroads, ook werkt de studio aan Stranger Than Heaven, een uniek verhaal waarin we hetzelfde personage vijftig jaar lang volgen. Hoofdpersonage Daito zit echter niet stil en reist af naar diverse steden. De deep dives kwamen al eens voorbij tijdens de Stranger Than Heaven Tokyo Game Show-livestream, maar zijn nu eindelijk ook in hogere kwaliteit en voorzien van Engelstalige audio geplaatst. Ben jij benieuwd wat er allemaal te doen is in Kokura (Fukuoka), Kure (Hiroshima) en Minami (Osaka)? Check dan onderstaande beelden!
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Stranger Than Heaven - PS5
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Stranger Than Heaven - Collector's Edition - PC
Stranger Than Heaven - Xbox Series X
Stranger Than Heaven - PC (Code in the box)
Stranger Than Heaven Collector's Edition PS5
Stranger Than Heaven PlayStation 5
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Gameplay
Stranger Than Heaven laat zien hoe je de show kunt stelen
Deze Stranger Than Heaven-deep dive draait om het Showbiz-element, van muziek produceren en personeel werven tot het samenstellen van een productie.1 reactie
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Trailer
Stranger Than Heaven speelt in op grote Yakuza-franchise
Stranger Than Heaven werkt samen met Toei voor de merchandise van de game. Zo laat RGG weten middels een Battles Without Honor and Humanity-trailer.11 reacties
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Overzicht
Overzicht: Alles over de Stranger Than Heaven-livestream
Hoewel ietwat rommelig, heeft Ryu Ga Gotoku de Stranger Than Heaven-livestream succesvol afgesloten. Lees nu alles wat je moet weten over de livestream!2 reacties
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Friendly Reminder
Friendly Reminder: Update Kijk hier om 13:00 uur de Stranger Than Heaven TGS-livestream
SEGA organiseert op 16 september om 13:00 uur een Stranger Than Heaven-livestream met nieuwe gameplay, locaties en meer info over het Showbiz-element.2 reacties
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