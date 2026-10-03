Street Fighter 6's Arjun heeft wat te bewijzen
Op 13 oktober 2026 kunnen we aan de slag met een gloednieuwe vechter in Street Fighter 6. Detective Arjun is een flinke kerel, maar blijkbaar met een klein hartje. Nadat hij zijn partner stervende aantreft, wordt al snel met de vinger gewezen naar de ietwat onorthodoxe agent. Het is dan ook aan de nieuwe vechtersbaas om zijn onschuld te bewijzen.
Capcom maakt zich op voor de release van Arjun, een boom van een kerel die aan het roster wordt toegevoegd middels Fighter Pass Year 4. Hoewel hij groot en log is, lijkt Arjun over een vrij diverse moveset te beschikken om zijn trage bewegingen te compenseren. Nu de release steeds dichterbij komt, geeft Capcom steeds meer vrij. Zo kunnen we genieten van zijn themanummer, Arcade-intro en gameplayvideo. Check nu onderstaande beelden voor een voorproefje!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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