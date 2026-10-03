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Street Fighter 6's Arjun heeft wat te bewijzen

Door Rudy Wijnberg
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Op 13 oktober 2026 kunnen we aan de slag met een gloednieuwe vechter in Street Fighter 6. Detective Arjun is een flinke kerel, maar blijkbaar met een klein hartje. Nadat hij zijn partner stervende aantreft, wordt al snel met de vinger gewezen naar de ietwat onorthodoxe agent. Het is dan ook aan de nieuwe vechtersbaas om zijn onschuld te bewijzen.

Capcom maakt zich op voor de release van Arjun, een boom van een kerel die aan het roster wordt toegevoegd middels Fighter Pass Year 4. Hoewel hij groot en log is, lijkt Arjun over een vrij diverse moveset te beschikken om zijn trage bewegingen te compenseren. Nu de release steeds dichterbij komt, geeft Capcom steeds meer vrij. Zo kunnen we genieten van zijn themanummer, Arcade-intro en gameplayvideo. Check nu onderstaande beelden voor een voorproefje!

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Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2713 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Street Fighter 6
Street Fighter 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

2 juni 2023

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Leuk om weer eens even een nieuwe character te testen.

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