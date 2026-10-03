Street Fighter 6's Arjun heeft wat te bewijzen

Op 13 oktober 2026 kunnen we aan de slag met een gloednieuwe vechter in Street Fighter 6. Detective Arjun is een flinke kerel, maar blijkbaar met een klein hartje. Nadat hij zijn partner stervende aantreft, wordt al snel met de vinger gewezen naar de ietwat onorthodoxe agent. Het is dan ook aan de nieuwe vechtersbaas om zijn onschuld te bewijzen.

Capcom maakt zich op voor de release van Arjun, een boom van een kerel die aan het roster wordt toegevoegd middels Fighter Pass Year 4. Hoewel hij groot en log is, lijkt Arjun over een vrij diverse moveset te beschikken om zijn trage bewegingen te compenseren. Nu de release steeds dichterbij komt, geeft Capcom steeds meer vrij. Zo kunnen we genieten van zijn themanummer, Arcade-intro en gameplayvideo. Check nu onderstaande beelden voor een voorproefje!

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